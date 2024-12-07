حاكم عجمان يؤدي صلاة الاستسقاء ويدعو لهطول الأمطار
مع خروج المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المساجد القريبة لحضور صلاة الاستسقاء التي أقيمت اليوم في تمام الساعة 11 صباحًا، قام أفراد العائلة الحاكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا بأداء صلاة الاستسقاء.
وأدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان صلاة الاستسقاء، صباح اليوم، في مسجد حاجي ميهيل الكعبي بمدينة مصفوت.
جاء ذلك تنفيذاً لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أقام صلاة الاستسقاء، واستجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بإقامتها في جميع مساجد الدولة.
وأدى الصلاة إلى جانبه عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.
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وفي خطبته، أكد فضيلة الشيخ جمعة سعيد الكعبي، إمام وخطيب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بعجمان، الذي أم المصلين، على أهمية المياه، مؤكداً أن المياه هي مصدر الحياة لكل شيء، وأصل كل الكائنات الحية، وهي نعمة من الله أمرنا بالمحافظة عليها وشكرها، وحذر من إهمال قيمتها أو إهدارها أو إساءة استخدامها.
ورفع الإمام والمصلون أيديهم بالدعاء إلى الله، داعين لهطول الأمطار رحمة للعالمين، وأن يكون غيثا نافعا مرويا يحيي الأرض من غير ضرر.