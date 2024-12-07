حاكم عجمان يؤدي صلاة الاستسقاء ويدعو لهطول الأمطار

وفي خطبته، أكد فضيلة الشيخ جمعة سعيد الكعبي، إمام وخطيب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بعجمان، الذي أم المصلين، على أهمية المياه، مؤكداً أن المياه هي مصدر الحياة لكل شيء، وأصل كل الكائنات الحية، وهي نعمة من الله أمرنا بالمحافظة عليها وشكرها، وحذر من إهمال قيمتها أو إهدارها أو إساءة استخدامها.