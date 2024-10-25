حاكم رأس الخيمة: الإمارات مركز عالمي للأصول الرقمية

وأكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت الآن مركزاً رائداً للأصول الرقمية في الشرق الأوسط، حيث تجذب المستثمرين الإقليميين والدوليين. وقال الشيخ سعود: "كل ما تراه هنا هو مشروع ناشئ. لقد تمكنا من كسر الحواجز من خلال احتضان المستقبل والترحيب بالمواهب المتنوعة من جميع أنحاء العالم، ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم ونجاحهم".

وبفضل التدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات التنظيمية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، انتقلت دولة الإمارات العربية المتحدة من مركز إقليمي إلى مركز عالمي للأصول الرقمية. وقد أسست العديد من شركات الأصول الرقمية العالمية، مثل "باينانس"، وجودها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واتخذت إمارة رأس الخيمة خطوات مهمة من خلال إنشاء واحة الأصول الرقمية (DAO)، وهي منطقة حرة مصممة لجذب الشركات من الدرجة الأولى وتعزيز النمو الرقمي في الإمارة وفي جميع أنحاء الدولة.