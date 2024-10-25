حاكم رأس الخيمة: الإمارات مركز عالمي للأصول الرقمية
قال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، خلال كلمته الرئيسية في مؤتمر الأصول الرقمية الذي عُقد في رأس الخيمة يوم الجمعة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة برزت كدولة رائدة، حيث كسرت الحواجز لخلق بيئة تتيح للمواهب العالمية المتنوعة متابعة أحلامها وطموحاتها.
وأكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت الآن مركزاً رائداً للأصول الرقمية في الشرق الأوسط، حيث تجذب المستثمرين الإقليميين والدوليين. وقال الشيخ سعود: "كل ما تراه هنا هو مشروع ناشئ. لقد تمكنا من كسر الحواجز من خلال احتضان المستقبل والترحيب بالمواهب المتنوعة من جميع أنحاء العالم، ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم ونجاحهم".
وبفضل التدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات التنظيمية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، انتقلت دولة الإمارات العربية المتحدة من مركز إقليمي إلى مركز عالمي للأصول الرقمية. وقد أسست العديد من شركات الأصول الرقمية العالمية، مثل "باينانس"، وجودها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
واتخذت إمارة رأس الخيمة خطوات مهمة من خلال إنشاء واحة الأصول الرقمية (DAO)، وهي منطقة حرة مصممة لجذب الشركات من الدرجة الأولى وتعزيز النمو الرقمي في الإمارة وفي جميع أنحاء الدولة.
استضافت واحة الأصول الرقمية مؤتمر "بناء المستقبل رأس الخيمة للمنظمات اللامركزية المستقلة" يوم الجمعة الماضي، واستقطب المؤتمر أكثر من 2000 من كبار المسؤولين التنفيذيين والمحترفين في الصناعة من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى حول العالم، ما يعكس التزام الإمارة بالابتكار الرقمي.
وأشارصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي إلى أن سوق الأصول الرقمية في الإمارات من المتوقع أن يولد نحو 270 مليون دولار بحلول نهاية العام الجاري، وهو ما يضع أسساً قوية للنمو في المستقبل. وقال عضو المجلس الأعلى في الإمارات: "نعتقد أن راك داو RAK DAO وهذا المؤتمر يمكن أن يكونا بمثابة المحفز ونقطة انطلاق للنمو الهائل في السنوات القادمة".
وأكد سموه على طموح دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح رائدة عالمية في المجال الرقمي، مشيراً إلى مبادرات مثل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في التنمية الاقتصادية وتحسين نوعية الحياة. وقال: "إن رأس الخيمة تساهم بنشاط في هذه الرحلة الرقمية".
وأضاف صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: "إن إنشاء هيئة رأس الخيمة الاقتصادية كأول منطقة حرة مخصصة للأصول الرقمية والافتراضية هو شهادة على التزامنا بالتحول الرقمي ورؤيتنا المذهلة بأن نكون ليس فقط ممكِّنين ولكن مبدعين للابتكار".
وأكد سموه أن واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية تعمل كمركز لرجال الأعمال والمستثمرين والمطورين، وتعزز بيئة تعاونية مع لوائح متقدمة وبنية تحتية عالمية المستوى. وأضاف: "تعد واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية أكثر من مجرد إطار تنظيمي؛ إنها نظام بيئي يوفر في الأساس منصة للشركات لتزدهر، حيث تقدم لوائح متقدمة وبنية تحتية عالمية المستوى وبيئة تعاونية".
وأضاف سموه أن الإمارة "تشهد بالفعل ثمار رؤيتنا. وقد اختارت الشركات الرائدة في مجال البلوك تشين والأصول الرقمية رأس الخيمة لتكون موطناً لها، مدفوعةً بالتزامنا بتعزيز نظام بيئي مزدهر". وأشار إلى أنه في عام واحد فقط، قطعت RAK DAO خطوات كبيرة، وشكّلت شراكات استراتيجية تضعها كلاعب رئيسي في المشهد العالمي للأصول الرقمية.
وأضاف صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي : "إننا نضع الأساس للنمو المستقبلي"، مؤكداً أن تدفق الاستثمار سيخلق فرص عمل عالية القيمة ويجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يجعل رأس الخيمة ودولة الإمارات العربية المتحدة من القادة العالميين في الاقتصاد الرقمي.