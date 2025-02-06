الإمارات
حاكم الفجيرة يوجه بزيادة رواتب الموظفين بنسبة 20%
الزيادة تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 فبراير
تم الإعلان عن زيادة رواتب موظفي حكومة الفجيرة بنسبة 20%.
أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بهذا القرار، ويدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من فبراير المقبل.
وتعكس هذه التوجيهات حرص سموه على دعم الاستقرار الوظيفي، الأمر الذي يعزز بدوره أداء المؤسسات المحلية.
كما أنها تتماشى مع رؤية حكومة الفجيرة في تقديم الدعم المالي للموظفين وتخفيف الأعباء المالية عنهم وضمان مستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم.