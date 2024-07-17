حاكم الشارقة: 15 مليون درهم تعويضات للمتضررين من الأمطار

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برفع قيمة التعويضات للمتضررين من أمطار أبريل إلى 50 ألف درهم، وأعلن سموه أن 618 حالة استفادت من التعويضات.

كما تمت الموافقة على صرف تعويضات بقيمة 15.330.000 درهم على أن يتم توزيعها فوراً على مستحقيها، حسب ما وجه سموه لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة.

وفي وقت سابق من شهر إبريل الماضي، وبتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة، عزز المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة إجراءات السلامة وإعداد الخطط الاستباقية للأوضاع المستقبلية.

كما أُعلن أن أصحاب المنازل المتضررين من الأمطار سيحصلون على المساعدات، ويمكنهم التقديم عبر منصة الشارقة الرقمية. ومن خلال المنصة سيتم إصدار تقرير يثبت حجم الأضرار، مما يمكن الأفراد من الاستفادة من المساعدات.

وبعد هطول الأمطار الغزيرة منذ 75 عاماً، وافق المجلس أيضاً على تأجيل سداد رسوم التجديد والمخالفات للمنشآت التجارية لمدة شهر.