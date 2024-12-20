حاكم الشارقة يوجه كلمة عبر نظام لاسلكي لضباط الدوريات والشرطة

كما أكد على أهمية تخفيف المشاكل المالية، وهو يسعى شخصياً إلى معالجة مخاوف هذه الفئة من خلال منحهم فترات سماح أو تخفيف معاناتهم، مؤكداً أنه ملتزم بتجنب السجن كلما أمكن ذلك. وأعرب عن رغبته في منع وصف الأفراد بـ "خريجي السجون"، حتى لو كانوا قد سُجنوا مرة واحدة فقط.