حاكم الشارقة يوجه بضبط قراءات القرآن الكريم في القناة الجديدة

وأعلن صاحب السموالشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أيضاً عن مشروع إنشاء مبنى متعدد الطوابق لمواقف السيارات لزوار الحدائق المعلقة في كلباء، لحل مشكلة الازدحام عند مدخل المدينة.

أفاد سموه بأنه تم تعليق الدخول إلى كلباء عبر الحدائق المعلقة منذ بضعة أيام بسبب الازدحام، وبناءً على ذلك سيتم بناء منطقة متعددة الطوابق تتألف من 3 إلى 4 طوابق وتستوعب 300 إلى 400 موقف، وسيتم توفير مصعد لمساعدة الأشخاص الذين لا يستطيعون استخدام السلالم.