حاكم الشارقة يوجه بضبط قراءات القرآن الكريم في القناة الجديدة
أشاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالقائمين على أول قناة تلفزيونية للقرآن الكريم في الإمارات.
وفي حديث لـ"الخط المباشر"، وجه صاحب السمو حاكم الشارقة القراء أيضاً إلى اختيار القراءات المناسبة ومراعاة آداب الوقف والابتداء للمحافظة على معاني الآيات.
وأوضح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي خلال متابعته لبعض القراء: إذا توقف القارئ قبل إنهاء الآية، فإنه "يجب على القارئ الرجوع إلى كلمتين قبل الكلمة التي توقف عندها ومواصلة القراءة حتى يتم النص".
كما وجه القائمين على القناة بالاهتمام بالاستثناء والإضافة وغيرها من الأمور التي يجب مراعاتها عند قراءة القرآن الكريم، بما يضمن وضوح الآية وبيان معناها.
وأعلن صاحب السموالشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أيضاً عن مشروع إنشاء مبنى متعدد الطوابق لمواقف السيارات لزوار الحدائق المعلقة في كلباء، لحل مشكلة الازدحام عند مدخل المدينة.
أفاد سموه بأنه تم تعليق الدخول إلى كلباء عبر الحدائق المعلقة منذ بضعة أيام بسبب الازدحام، وبناءً على ذلك سيتم بناء منطقة متعددة الطوابق تتألف من 3 إلى 4 طوابق وتستوعب 300 إلى 400 موقف، وسيتم توفير مصعد لمساعدة الأشخاص الذين لا يستطيعون استخدام السلالم.