حاكم الشارقة يوجه بصرف معاشات المتقاعدين المتوفين لورثتهم اعتباراً من فبراير 2025
وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة بصرف معاشات المتقاعدين المتوفين إلى ورثتهم الحاصلين على قيد إمارة الشارقة.
ويهدف إطلاق المنحة التكميلية إلى ضمان وصول رواتب التقاعد إلى حد أدنى قدره 17500 درهم لمستوى معيشي لائق، اعتباراً من فبراير 2025.
وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة باستمرار صرف المنحة التكميلية لأسر المتقاعدين المتوفين سواء كانوا يعملون في الحكومة أو الهيئات الاتحادية أو حكومات الإمارات الأخرى أو القطاع الخاص، حتى لا ينقطع الدعم عند وفاة العائل الأساسي.
وسيتم صرف المنحة اعتبارًا من شهر فبراير 2025، مع احتساب المدفوعات بأثر رجعي من تاريخ إيقاف المنحة لأسرة المتقاعد المتوفى.
وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد أعلن في وقت سابق أن المتقاعدين في الشارقة الذين يقل معاشهم الشهري عن 17500 درهم، سيكونون مؤهلين الآن للحصول على منحة تكميلية لرفع دخلهم إلى هذا المبلغ، حيث دخلت الزيادة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 ديسمبر 2024.
كما وجه سموه بتعيين 500 مواطن ومواطنة في الجهات الحكومية المحلية بمدن ومناطق الإمارة.