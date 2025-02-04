حاكم الشارقة يوجه بصرف معاشات المتقاعدين المتوفين لورثتهم اعتباراً من فبراير 2025

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد أعلن في وقت سابق أن المتقاعدين في الشارقة الذين يقل معاشهم الشهري عن 17500 درهم، سيكونون مؤهلين الآن للحصول على منحة تكميلية لرفع دخلهم إلى هذا المبلغ، حيث دخلت الزيادة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 ديسمبر 2024.