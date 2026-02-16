حاكم الشارقة يمنح كبار السن رعاية منزلية مجانية ودخلاً بـ 17,500 درهم

بموجب توجيهات جديدة من صاحب السموالشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، يتلقى كبار السن في الإمارة دفعة كبيرة في الدعم الاجتماعي، بما في ذلك رعاية تمريض منزلي مجانية وزيادة في الدخل الشهري ليصبح 17,500 درهم. وتضمن هذه الخطوة تقديم المساعدة الكاملة دون خصومات لخدمات التمريض، والتي قد تكلف ما يصل إلى 18,000 درهم وكانت تخصم سابقًا حوالي 3,000 درهم من دخلهم.

يُستكمل هذا الدعم المالي بمجموعة شاملة من خدمات نمط الحياة والتنقل المجانية، بما في ذلك صالون متنقل مبتكر لكبار السن المقيمين في المنازل، ووسائل نقل مخصصة للمواعيد والترفيه، وإمكانية الوصول إلى النوادي الاجتماعية والعلاج الطبيعي.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

أكد سليمان النقبي، مدير دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، هذه التغييرات، مسلطًا الضوء على تركيز القيادة على توفير رعاية شاملة.

“جاءت التوجيهات السامية من صاحب السمو حاكم الشارقة بألا يتم خصم أي مبلغ من المساعدة الشهرية. وبدلاً من ذلك، سيتم تقديم الخدمة مجانًا بالكامل لكبار السن المؤهلين، وسيتم صرف المساعدة لهم بالكامل دون أي خصم،” أوضح النقبي.

وأوضح كذلك أنه بالإضافة إلى ذلك، يرفع برنامج مساعدة تكميلي إجمالي الدخل لكل مسن إلى 17,500 درهم. وتشمل شبكة الدعم أيضًا تغطية تأمين صحي وطب أسنان كاملة وجلسات علاج طبيعي مجانية في فروع الدائرة.

لتعزيز المشاركة المجتمعية، أشار النقبي إلى دور ‘نوادي أصالة’، التي تقدم برامج تعليمية واجتماعية وترفيهية.

يعد التنقل أيضًا محورًا رئيسيًا، حيث تقدم خدمة ‘مشوار’ وسائل نقل للرحلات الترفيهية، وتتوفر خدمة ‘إجابة’ للمواعيد الحكومية.

وفيما يتعلق بتلبية احتياجات ذوي القدرة المحدودة على الحركة، وصف النقبي مبادرة جديدة. “تم إطلاق خدمة يمكنني وصفها بأنها خدمة مبتكرة، وهي صالون التجميل المتنقل الذي يصل إلى منازل الحالات غير القادرة على الحركة، لأمهاتنا وآبائنا،” قال. ويمكن أيضًا ترتيب وسائل نقل إضافية، مثل النقل إلى المطار.