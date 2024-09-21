حاكم الشارقة يعلن إنجاز المعجم التاريخي للغة العربية في 127 مجلداً

وشارك في افتتاح المؤتمر مع صاحب السمو حاكم الشارقة عدد من كبار الشخصيات، من بينهم خليفة مصبح بن أحمد الطنيجي رئيس مجمع القرآن الكريم بالشارقة، وجمال سالم الطريفي رئيس الجامعة القاسمية، وعبدالله خليفة السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وعلي المري رئيس مركز الدكتور سلطان القاسمي، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ورؤساء وممثلي اتحادات اللغة العربية والأكاديميين، إلى جانب عدد من المسؤولين والمتخصصين.