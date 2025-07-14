الإمارات

حاكم الشارقة يعتمد 335 مليون درهم مساعدات سكنية لـ 431 عائلة

القرار هو الأحدث في سلسلة المبادرات الإسكانية التي تم تقديمها لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في الإمارة.
الصورة: الشارقة للإعلام

الصورة: الشارقة للإعلام

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اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دفعة جديدة من الدعم السكني للحالات الحرجة في مختلف أنحاء الإمارة، بميزانية قدرها 335 مليون درهم.

وسيستفيد من هذه المرحلة من برنامج الإسكان 431 أسرة، جميعها من ذوي الاحتياجات السكنية العاجلة. وتشمل هذه الأسر:

  • 133 عائلة تعيش حاليًا في مساكن مستأجرة

  • 201 عائلة تسكن في منازل مكتظة مع أقاربها

  • 61 عائلة تشغل منازل موروثة

  • 36 عائلة تعيش في مساكن غير آمنة هيكليًا أو غير صالحة

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وسيحصل كافة المستفيدين على وحدات سكنية حكومية جاهزة للسكن، حيث يتم منح الدعم على شكل منح سكنية.

ويمثل هذا أحدث مبادرة في سلسلة من المبادرات الإسكانية التي تم تقديمها بموجب توجيهات حاكم الشارقة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في الإمارة.

في وقت سابق من هذا العام، في 9 يونيو/حزيران، اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مبلغ 100 مليون درهم تعويضًا لأصحاب المنازل القديمة في منطقة المدام الذين تم تخصيص مساكن جديدة لهم سابقًا. وكان سموه قد وافق سابقًا على مبلغ 250 ألف درهم لكل مالك من أصل 200 مالك تم استبدال منازلهم القديمة.

وفي 21 يناير/كانون الثاني، وافق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على صرف مبلغ 15 مليون درهم لحل مشكلة التأخير في بناء 70 مسكناً حكومياً للمواطنين الإماراتيين، بعد تعليق مؤقت للمشروع.

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