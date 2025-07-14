حاكم الشارقة يعتمد 335 مليون درهم مساعدات سكنية لـ 431 عائلة

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دفعة جديدة من الدعم السكني للحالات الحرجة في مختلف أنحاء الإمارة، بميزانية قدرها 335 مليون درهم.

وسيستفيد من هذه المرحلة من برنامج الإسكان 431 أسرة، جميعها من ذوي الاحتياجات السكنية العاجلة. وتشمل هذه الأسر: