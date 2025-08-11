حاكم الشارقة يعتمد توظيف 700 مواطن وترقية 1523 موظفاً

اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة توظيف 700 باحث عن عمل في مختلف الجهات الحكومية، ممن لم يسبق لهم العمل أو الحصول على فرص عمل، من برنامج الشارقة للتأهيل والتدريب.

كما اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تسوية أوضاع 254 موظفاً حصلوا على مؤهلات أكاديمية جديدة.

بلغت تكلفة تسوية الأوضاع 8.4 مليون درهم، على أن يتم صرف المستحقات اعتباراً من تاريخ حصولهم على شهاداتهم الدراسية.

كما تمت ترقية 1,523 موظفًا وموظفة في حكومة الشارقة، وشملت الترقيات الوظيفية 1,222 موظفًا، والترقيات المالية 264 موظفًا، والترقيات المالية الاستثنائية 37 موظفًا، بتكلفة إجمالية بلغت 22 مليون درهم.