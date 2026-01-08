حاكم الشارقة يرفع الدعم الاجتماعي الشهري إلى 17,500 درهم

تهدف هذه الخطوة إلى ضمان حصول هذه الأسر على مستوى معيشي لائق، حسبما ذكر المكتب الإعلامي للإمارة يوم الخميس، مضيفاً أن عدة فئات تستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي، منها: