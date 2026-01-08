حاكم الشارقة يرفع الدعم الاجتماعي الشهري إلى 17,500 درهم

وافق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رفع قيمة الدعم الاجتماعي الشهري المقدم لبعض الحالات التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية إلى 17,500 درهم لكل حالة لـ 4,237 حالة، بتكلفة سنوية إجمالية قدرها 404,940,624 درهماً.
تهدف هذه الخطوة إلى ضمان حصول هذه الأسر على مستوى معيشي لائق، حسبما ذكر المكتب الإعلامي للإمارة يوم الخميس، مضيفاً أن عدة فئات تستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي، منها:
كبار السن (3,126 حالة)
الأرامل (134 حالة)
المطلقات (877 حالة)
الأفراد ذوو الدخل المنخفض (شخصان أو أكثر تتراوح أعمارهم بين 45 و 59 عاماً)، بإجمالي 100 حالة
ويشمل القرار أيضاً معالجة 560 طلب توظيف، والتعامل مع 672 حالة إيجار سكن، ومتابعة طلبات بناء المساكن في جميع مدن ومناطق الشارقة.
سيبدأ تطبيق القرار في مدينة الشارقة، تليها باقي مناطق الإمارة. تشمل مدينة الشارقة 2,415 حالة بتكلفة سنوية تتجاوز 231 مليون درهم. وفي خورفكان، سيستفيد 513 حالة بتكلفة تصل إلى 50 مليون درهم سنوياً، بينما تضم كلباء 588 حالة بتكلفة تصل إلى 57 مليون درهم. وتسجل دبا الحصن 248 حالة بتكلفة تصل إلى 23 مليون درهم سنوياً، ولدى الذيد 173 حالة بتكلفة سنوية قدرها 16.4 مليون درهم.
تتماشى هذه الخطوة مع رؤية الشارقة الرامية إلى إنشاء نظام متكامل للرعاية الاجتماعية، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في جميع مدن ومناطق الإمارة.
في 5 يناير 2026، رفع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان الدعم لجميع موظفي دائرة الشؤون الإسلامية. ووجه بزيادة قيمة المساعدة الاجتماعية لجميع المستفيدين من دائرة الخدمات الاجتماعية إلى 17,500 درهم.
كما وجه الحاكم بتعيين أئمة المساجد في الإمارة، الذين كانوا يعملون بنظام المكافآت، على كشوف رواتب حكومة الشارقة اعتباراً من 1 يناير، مع منحهم مدفوعات مالية تعويضية بأثر رجعي عن الفترة التي عملوا فيها سابقاً بنظام المكافآت.