حاكم الشارقة يدعو السكان للمشاركة في تعداد 2025 لضمان مستقبل أفضل﻿

وبحسب تعداد الشارقة 2022﻿، فقد نما عدد سكان الإمارة بنسبة 22 في المئة ليصل إلى 1.8 مليون نسمة، ارتفاعًا من 1.4 مليون في عام 2015. ومن بين هؤلاء، كان 208 آلاف من المواطنين و1.6 مليون من المقيمين. كما كشفت البيانات أن 61 في المئة من السكان يشكلون القوى العاملة النشطة، مما يؤكد دور الشارقة كواحدة من أكثر الاقتصادات نموًا وتنوعًا في دولة الإمارات.