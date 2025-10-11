حاكم الشارقة يدعو السكان للمشاركة في تعداد 2025 لضمان مستقبل أفضل
دعا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، جميع سكان الإمارة إلى المشاركة في تعداد الشارقة 2025 الذي سيُجرى خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 31 ديسمبر.
تحدث سموه خلال مقابلة هاتفية في برنامج الخط المباشر على إذاعة وتلفزيون الشارقة، مشيرًا إلى أن الهدف من التعداد هو جمع بيانات دقيقة تُسهم في وضع خطط التنمية المستقبلية وتحسين مستوى المعيشة للجميع في الإمارة.
وقال سموه: "كل شخص في الشارقة يقدم بياناته إنما يتواصل معي مباشرة من خلال هذا التعداد"، مؤكداً أن جميع البيانات التي سيتم جمعها ستبقى سرية تمامًا. وأضاف: "تُمكنني هذه العملية من فهم أدق التفاصيل عن سكاننا، مما يساعدني على تقديم المساعدة الفعّالة والمناسبة."
كما أشار سموه إلى أن التعداد ليس للنشر، بل يتم التعامل معه بسرية تامة، إذ يحتوي على معلومات متعلقة بأوضاع الناس وظروفهم.
وقال: "لن يُنشر، ولن يطّلع عليه أحد إلا إذا وجهتُ دائرة الخدمات الاجتماعية لمراجعة نقطة محددة من أجل تنفيذ مهمة معينة."
وأوضح سموه أن المعلومات الدقيقة حول أوضاع السكان المعيشية وأنواع مساكنهم وأوضاعهم المالية ستسهم في توجيه القرارات الاجتماعية والاقتصادية في الإمارة. وبيّن أن بيانات التعداد السابقة ساعدت الشارقة على رفع الحد الأدنى لمستوى معيشة الأسر إلى 17,500 درهم، وتوسيع المناطق السكنية الجديدة، وافتتاح المزيد من المرافق العامة، وتوفير فرص عمل جديدة.
وحثَّ سموه السكان على التعاون مع موظفي التعداد وتجنب التأخير في تقديم بياناتهم، محذرًا من أن من يتخلف عن التسجيل قد يفوّت على نفسه الاستفادة من المنافع المستقبلية.
كما قدّم حاكم الشارقة نصائح عملية للمواطنين والمقيمين، داعيًا الأسر إلى تحديد أولوياتها في الإنفاق، والتصرف بحكمة، وتجنب الديون غير الضرورية.
وقال سموه: "نوصي أبناءنا بالاقتصاد في مصاريفهم، وتقديم الضروريات على الكماليات، وتجنب النفقات الزائدة، وعدم زيادة الأقساط المصرفية الشهرية."
وأضاف: "ليس من الجيد أن يشتري الإنسان الكماليات بالدَّين ثم لا يتبقى من راتبه شيء، ولكن عندما يكون لديه فائض يمكنه التصرف فيه كما يشاء. نريد من كل أب أن يفكر في مصلحة أبنائه ومستقبلهم، وإن شاء الله، سيكون هذا التعداد خيرًا لأهل الشارقة."
وبحسب تعداد الشارقة 2022، فقد نما عدد سكان الإمارة بنسبة 22 في المئة ليصل إلى 1.8 مليون نسمة، ارتفاعًا من 1.4 مليون في عام 2015. ومن بين هؤلاء، كان 208 آلاف من المواطنين و1.6 مليون من المقيمين. كما كشفت البيانات أن 61 في المئة من السكان يشكلون القوى العاملة النشطة، مما يؤكد دور الشارقة كواحدة من أكثر الاقتصادات نموًا وتنوعًا في دولة الإمارات.