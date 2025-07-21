حاكم الشارقة يخصص 690 قطعة أرض لمواطني خورفكان

اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة، اليوم الاثنين، تخصيص 690 قطعة أرض للمواطنين، في إطار جهود دعم التنمية المحلية والإسكان.

ووجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دائرة التخطيط والمساحة بتخصيص قطع الأراضي للمواطنين المقيمين في مدينة خورفكان.

وتشمل التوجيهات الجديدة 180 قطعة أرض سكنية، و450 قطعة أرض صناعية، و60 قطعة أرض تجارية في منطقة الحراي.

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وقد بدأ العمل بالفعل على تسوية الأرض، مع وجود خطط لتوزيع قطع الأراضي على المستفيدين المؤهلين في غضون شهرين.

وفي إطار التطوير، سيتم أيضًا إنشاء حديقة عامة في المنطقة لتعزيز المرافق المجتمعية.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب مبادرة مماثلة في نوفمبر من العام الماضي، عندما اعتمد حاكم الشارقة 160 قطعة أرض لسكان خورفكان، منها 80 قطعة أرض تجارية على طريق حراء و80 قطعة أرض صناعية. وأُعطيت الأولوية للمواطنين حاملي التراخيص التجارية والصناعية.

مبادرات الإسكان

يأتي هذا الإعلان في أعقاب برنامج دعم سكني أوسع نطاقًا، أقرّه مؤخرًا صاحب السمو حاكم الشارقة، بتخصيص 335 مليون درهم لدعم الحالات السكنية الحرجة في جميع أنحاء الإمارة. وستستفيد من هذه المرحلة 431 أسرة، جميعها من ذوي الاحتياجات السكنية العاجلة.

في وقت سابق من هذا العام، في 9 يونيو/حزيران، اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مبلغ 100 مليون درهم تعويضًا لأصحاب المنازل القديمة في منطقة المدام الذين تم تخصيص مساكن جديدة لهم سابقًا. وكان سموه قد وافق سابقًا على مبلغ 250 ألف درهم لكل مالك من أصل 200 مالك تم استبدال منازلهم القديمة.

وفي 21 يناير/كانون الثاني، وافق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على صرف مبلغ 15 مليون درهم لحل مشكلة التأخير في بناء 70 مسكناً حكومياً للمواطنين الإماراتيين، بعد تعليق مؤقت للمشروع.