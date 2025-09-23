حاكم الشارقة يؤدي صلاة الجنازة على الشيخ سلطان بن خالد القاسمي

أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صلاة الجنازة على المغفور له الشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي، الذي وافته المنية يوم أمس الاثنين، بمشاركة العشرات من المشيعين.
وتم إعلان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام بعد الوفاة، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.
يذكر أن الشيخ سلطان رحمه الله هو ابن المغفور له الشيخ خالد بن محمد بن صقر القاسمي حاكم الشارقة "1965 إلى عام 1972"، شقيق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله.
وقد نشر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة صوراً لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان وهو يقف في الصف الأول بين المشيعين لأداء الصلاة.
وبعد انتهاء صلاة الجنازة، قدم سموه واجب العزاء في مجلس الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي في منطقة الرفاعة بالشارقة.