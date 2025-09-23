حاكم الشارقة يؤدي صلاة الجنازة على الشيخ سلطان بن خالد القاسمي

أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صلاة الجنازة على المغفور له الشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي، الذي وافته المنية يوم أمس الاثنين، بمشاركة العشرات من المشيعين.