حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 683 سجيناً بمناسبة العيد الوطني
أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، اليوم الأربعاء، أن حاكم الشارقة أمر بالإفراج عن 683 سجيناً بمناسبة العيد الوطني الـ53 للدولة.
وأمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالإفراج عن نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية الذين يقضون حالياً مدة عقوبتهم في الإمارة.
وعفا سموه عنهم ابشرط حسن سيرتهم وسلوكهم، ويهدف القرار إلى إحياء الأمل وإدخال السعادة والاستقرار إلى حياة أسر النزلاء وأبنائهم.
وفي وقت سابق من اليوم، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بالإفراج عن 2269 سجيناً وتعهد بتحمل كافة الغرامات والعقوبات المفروضة عليهم.
وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس مرسوماً بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة، ويهدف المرسوم إلى تعزيز دور المؤسسات في تمكين السجناء من الاندماج في المجتمع مع ضمان حقوقهم.