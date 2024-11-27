حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 683 سجيناً بمناسبة العيد الوطني

وعفا سموه عنهم ابشرط حسن سيرتهم وسلوكهم، ويهدف القرار إلى إحياء الأمل وإدخال السعادة والاستقرار إلى حياة أسر النزلاء وأبنائهم.

وفي وقت سابق من اليوم، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بالإفراج عن 2269 سجيناً وتعهد بتحمل كافة الغرامات والعقوبات المفروضة عليهم.