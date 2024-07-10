حاكم الشارقة: توسيع الطاقة الاستيعابية ل"حضانات الأطفال"

وأغلق التسجيل في الحضانات الحكومية بالشارقة عند 1781 متقدماً، فيما بلغ عدد المقاعد المتوفرة حالياً 1335 مقعداً فقط.

وأشار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أنه سيتم توفير المقاعد الإضافية البالغ عددها 446 خلال الشهرين المقبلين من خلال بناء دور حضانة جديدة، جاء هذا الإعلان عبر برنامج "الخط المباشر" المذاع على إذاعة وتلفزيون الشارقة.

وشدد حاكم الشارقة على أن دور الحضانة لا يقل أهمية عن السلامة والتعليم. وقال: "إن الطفل في حضانات الشارقة يتعلم منذ بداية التحاقه بمنهج دراسي متطور للغاية، منهج لم نصنعه بمفردنا، بل مع شركاء من أوروبا".

وطمأن سموه الآباء قائلاً: "لا تخافوا، طفلك سيحصل على مقعد".