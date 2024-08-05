حافلة سياحية جديدة لزيارة معالم دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إطلاق خدمة الحافلات السياحية التي تتخذ من معالم الإمارة محطات لها. ومن المقرر أن يتم إطلاق خدمة حافلة "أون & أوف" (الحافلة السياحية) في شهر سبتمبر، وستساعد السياح والمقيمين على زيارة المعالم السياحية في دبي.

ستنطلق الحافلة من دبي مول، حيث سيزور السياح ثمانية من أبرز المعالم السياحية في دبي: برواز دبي والقرية التراثية ومتحف المستقبل وسوق الذهب ودبي مول وشاطئ لا مير ومسجد جميرا وسيتي ووك.