حافلة سياحية جديدة لزيارة معالم دبي
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إطلاق خدمة الحافلات السياحية التي تتخذ من معالم الإمارة محطات لها. ومن المقرر أن يتم إطلاق خدمة حافلة "أون & أوف" (الحافلة السياحية) في شهر سبتمبر، وستساعد السياح والمقيمين على زيارة المعالم السياحية في دبي.
ستنطلق الحافلة من دبي مول، حيث سيزور السياح ثمانية من أبرز المعالم السياحية في دبي: برواز دبي والقرية التراثية ومتحف المستقبل وسوق الذهب ودبي مول وشاطئ لا مير ومسجد جميرا وسيتي ووك.
وستعمل الحافلة من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً، وستنطلق كل 60 دقيقة من دبي مول. وتستغرق الرحلة ساعتين، وتبلغ تكلفة التذكرة 35 درهماً للشخص الواحد صالحة طوال اليوم.
وقال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة: " تربط حافلة دبي "أون & أوف" بين وسائل النقل العام الأخرى، مثل المترو والنقل البحري والحافلات العامة، خاصة في محطة الغبيبة".