حافلة الخصوبة الأرجوانية: مبادرة جديدة لمساعدة النساء

لقد خضعت لجولات متعددة من تجميد البويضات وقالت إن أكبر ندم لديها هو أنها لم تفعل ذلك عندما كانت أصغر سنًا. قالت: "لو فعلت ذلك في أواخر العشرينيات من عمري، ربما كنت سأحتاج إلى جولة واحدة فقط من التجميد". "عندما تحدثت إلى النساء من حولي، أدركت أنني لست الوحيدة التي لا تعرف هذا. كانت هناك فجوة في التعليم والتوعية حول الخصوبة. هناك أيضًا وصمة عار معينة حولها حيث لا يتحدث عنها أحد حقًا".