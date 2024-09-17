حافلة الخصوبة الأرجوانية: مبادرة جديدة لمساعدة النساء
لاقت حملة فريدة من نوعها أطلقتها شركة محلية لمساعدة النساء على تولي مسؤولية خصوبتهن استجابة كبيرة. ففي اليوم الأول، استقبلت شركة"اوفاساف" Ovasave المتخصصة في تقنيات الخصوبة النسائية أكثر من 300 امرأة في "حافلة الخصوبة" ذات اللون الأرجواني والتي كانت متمركزة في أبراج سنترال بارك في دبي.
قالت "توركيا محلول"، المؤسسة المشاركة لشركة أوفاسيف: "لقد نفدت أدوات الاختبار واضطررنا إلى مطالبة النساء بالعودة في يوم آخر. وهذا يوضح مدى رغبة النساء في معرفة المزيد عن خصوبتهن".
وتتضمن الحملة التي تستمر لمدة أسبوعين قيام حافلة الخصوبة التابعة للشركة بالتجول في مواقع في دبي وأبوظبي، وتوزيع مجموعات اختبار هرمون مضاد مولر (AMH) مجانًا في غضون 5 دقائق بقيمة 350 درهمًا إماراتيًا. وسيوفر هذا للنساء معلومات حول احتياطي البويضات لديهن، مما يمنحهن رؤى لحماية مستقبل خصوبتهن.
ومن بين المواقع الأخرى، سيتمركز المركز في المقر الرئيسي لشركة الاتحاد للطيران، وسوق أبوظبي العالمي، والسركال أفنيو، ومدينة دبي للإعلام.
وقالت إحدى السيدات اللاتي حضرن إلى موقع الحملة في مركز دبي المالي العالمي يوم الثلاثاء إنها كانت تفكر في إجراء اختبار الخصوبة منذ أن سمعت عنه. وقالت: "جمدت إحدى صديقاتي بويضاتها العام الماضي"، رافضة ذكر اسمها. وأضافت: "نحن في أواخر الثلاثينيات من العمر ولدينا مهنة مزدحمة للغاية. لم أجد شريكًا بعد ولكنني أرغب في إنجاب أطفال في مرحلة ما في المستقبل. ومنذ أن فعلت ذلك، كنت أفكر في إجراء الاختبار ولكنني كنت أؤجل الأمر".
وقالت توركيا إن أحد أهداف الشركة هو إزالة هذه النقطة المؤلمة. وأضافت: "لا أحد يفكر حقاً في إجراء اختبار الخصوبة. كما أن هذا إجراء مكلف لا يغطيه التأمين. قد تصل تكلفة اختبار الخصوبة واستشارة الطبيب معًا إلى 1000 درهم. أردنا أن نصنع منتجًا يمكن للنساء الوصول إليه بسهولة ويمكن إجراؤه من منازلهن بتكلفة رمزية تبلغ 350 درهمًا إماراتيًا فقط، والتي تشمل أيضًا استشارة عن بعد مع طبيب حول معنى النتائج".
تجربة شخصية
بالنسبة لتوركيا، جاءت فكرة الشركة من تجربتها الشخصية في إجراء اختبار الخصوبة في سن الرابعة والثلاثين. وقالت: "لقد صدمت عندما قيل لي أنه إذا لم أخطط لإنجاب طفل في العام المقبل، فسيكون من الأفضل تجميد بويضاتي". "كانت هذه هي المرة الأولى التي أتلقى فيها هذه المعلومات. اعتدت أن أرى نساء ينجبن أطفالاً في الأربعينيات من العمر واعتقدت أن الأمر يحدث فقط".
لقد خضعت لجولات متعددة من تجميد البويضات وقالت إن أكبر ندم لديها هو أنها لم تفعل ذلك عندما كانت أصغر سنًا. قالت: "لو فعلت ذلك في أواخر العشرينيات من عمري، ربما كنت سأحتاج إلى جولة واحدة فقط من التجميد". "عندما تحدثت إلى النساء من حولي، أدركت أنني لست الوحيدة التي لا تعرف هذا. كانت هناك فجوة في التعليم والتوعية حول الخصوبة. هناك أيضًا وصمة عار معينة حولها حيث لا يتحدث عنها أحد حقًا".
كل هذه العوامل دفعت توركيا إلى التعاون مع خبير الخصوبة مجد أبو زنط لتأسيس شركة Ovasave. تقول توركيا: "أنا من خلفية تقنية، ومجد لديه أكثر من عشرين عاماً من الخبرة في مجال الخصوبة لدى النساء. وهكذا أطلقنا خدمتنا".
وأوضح مجد أن عدد بويضات المرأة يقل مع مرور الوقت، وكذلك جودتها. "تولد المرأة بمليون بويضة، ولكن بحلول سن 37، لا يتبقى منها سوى 25 ألف بويضة. وحتى البويضات المتبقية ليست من أفضل الأنواع. لذا يجب على المرأة أن تنتبه لعمر بويضاتها وتبدأ في الاهتمام بخصوبتها في وقت مبكر".
وقالت توركيا إن هدفها من هذه الحملة - التي ترعاها شركة ميرك ودبي للاستثمار - هو إزالة الوصمة المحيطة بموضوعات صحة المرأة. وبعد إجراء الاختبارات، تقوم الشركة بعد ذلك بوضع النساء على اتصال بأطباء الخصوبة وغيرهم من الخبراء للمضي قدمًا في رحلتهن.