"حافلات متوقفة ورسوم مستمرة".. أولياء أمور في الإمارات يطالبون باسترداد أموالهم

بينما يستمر أولياء الأمور في دولة الإمارات العربية المتحدة في التعامل مع التفاصيل الدقيقة للتعليم عبر الإنترنت لأطفالهم وسط الاضطرابات الإقليمية المستمرة، يوجه الكثيرون انتباههم إلى مصدر قلق ملح: النقل المدرسي.

بينما قرر بعضهم التخلي عن مقاعدهم في الحافلات للعام المقبل، يتساءل آخرون عما إذا كانوا سيحصلون على استرداد للأموال التي دفعوها بالفعل.

انتقلت المدارس في الإمارات إلى التعليم عبر الإنترنت يوم الاثنين، 2 مارس، في أعقاب الهجمات الإيرانية على دول الخليج، بما في ذلك الإمارات، خلال الحرب الأمريكية-الإسرائيلية-الإيرانية. وتم تمديد هذا الإجراء حتى الجمعة، 6 مارس، قبل أن تعلن السلطات عن عطلة ربيع مبكرة.

يوم الاثنين، 23 مارس، عاد العديد من الطلاب إلى الدراسة عبر الإنترنت، وهو إجراء من المقرر أن يستمر لمدة أسبوعين حتى 6 أبريل. ومع استمرار حالة عدم اليقين بشأن موعد إعادة فتح الفصول الدراسية بالكامل، يعيد أولياء الأمور الآن تقييم التزاماتهم المتعلقة بالنقل ويزنون المخاطر المالية.

بالنسبة لبعض أولياء الأمور، يعود قرار تأجيل الدفع إلى نقص الوضوح. حسنى جواد، ولية أمر في دبي، لديها طفلان بعمر 13 و7 سنوات يستخدمان حافلة النقل. سيبدأ أطفالها، الذين يرتادون مدرسة تتبع المنهج الهندي، عامهم الدراسي الجديد في 6 أبريل. وقالت: "تلقينا رسالة إلكترونية الأسبوع الماضي من مزود النقل تطلب منا التسجيل للاحتفاظ بمكاننا في الحافلة. ومع ذلك، عندما حاولت التسجيل، نقلني الرابط إلى صفحة الدفع. وبالنظر إلى مدى عدم استقرار الظروف، لا أريد دفع مبلغ مقطوع كبير للنقل بالحافلة حالياً، خاصة وأننا ليس لدينا فكرة واضحة عن موعد إعادة فتح المدارس. تقول الرسالة الإلكترونية إننا نخاطر بفقدان مكاننا، لكن هذه مخاطرة أنا مستعدة لخوضها بالنظر إلى السيناريو الحالي".

وبالمثل، كانت أمينة، المقيمة في أبوظبي، قد خططت لبدء خدمة النقل المدرسي لابنتها هدى البالغة من العمر ست سنوات هذا الفصل الدراسي، لكنها قررت منذ ذلك الحين العدول عن ذلك. وقالت: "لقد حصلت مؤخراً على وظيفة ولن أتمكن من القيام بعمليات التوصيل والاصطحاب، لذا كنت قد سجلت في خدمة الحافلة للفصل الثالث. ولحسن الحظ، لم أكن قد دفعت ثمنها بعد. الآن، قررت عدم الدفع حتى يكون لدي وضوح أكبر بشأن موعد عودة الأطفال إلى المدرسة".

إمكانية استرداد الأموال

بالنسبة لأولياء الأمور الآخرين الذين دفعوا ثمن الخدمة مقدماً، فإن الرهان المالي أكبر. يتساءل محمد سليم، وهو أب لثلاثة أطفال، عما إذا كان سيحصل على استرداد لرسوم الحافلة الخاصة به. وقال: "مدرستنا تسمح لنا فقط بالدفع السنوي لرسوم الحافلة. لقد دفعت 10,000 درهم لكل واحد من أطفالي الثلاثة في سبتمبر من العام الماضي. ومنذ بداية مارس، لم يستخدموا خدمة الحافلة. أعتقد أنني مؤهل للحصول على استرداد لبقية الفصل الدراسي لأطفالي إذا استمرت المدرسة عبر الإنترنت. لقد أرسلت بريداً إلكترونياً إلى المزود بخصوص هذه المسألة، لكنني لم أتلقَ رداً منهم بعد".

وقال إنه واثق من أن مزود الحافلات سيقدم حلاً مناسباً. وأضاف: "خلال الجائحة، عندما كان هناك إغلاق، والذي حدث بالصدفة أيضاً في شهر مارس، قام مزودنا برد الأموال عن بقية العام. لذا فأنا متأكد من أنهم سيفعلون شيئاً مماثلاً هذه المرة أيضاً".

وقالت ولية أمر أخرى، فضلت عدم ذكر اسمها، إنها أرسلت بريداً إلكترونياً إلى مزود الحافلات لكنها لم تتلقَ رداً منهم بعد. وقالت: "راسلتهم خلال عطلة الربيع. إذا لم أتلقَ رداً في الأسبوع المقبل، فسأتوجه إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) لأرى ما إذا كان بإمكاني تقديم شكوى".