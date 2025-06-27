حارس اللؤلؤ: يعيد إحياء أسطورة البحر في رأس الخيمة

الدبلوماسي السابق عبد الله راشد السويدي يعود إلى جذوره، يغوص في ماضي صيد اللؤلؤ في الأمة للحفاظ على إرث في بيت اللؤلؤ، مزرعته للؤلؤ في رأس الخيمة.

تاريخ النشر: الخميس 26 يونيو 2025، 7:32 مساءً

كنا ننتظر بترقب شديد بينما قام مرشدنا السياحي في بيت اللؤلؤ، عبيد الله، بفتح محارة بلطف وتقشيرها ليكشف عن أحشائها الحريرية. تحركت أصابعه بين الطيات اللحمية وكأنها تستجدي سرًا من البحر. إذا كنا محظوظين، سيظهر سحر من تلك الكتلة اللزجة. بحث – وها هو ذا، حدث السحر. لؤلؤة، مستديرة ومثالية، تدحرجت إلى السطح، تتلألأ كطفل وُلد من رحم المحيط. لهثنا. بدت اللحظة وكأنها أبدية بينما التقط عبيد الله اللؤلؤة، شطفها بالملح، ووضعها في أيدينا – لنشعر، ونتعجب من الجمال الذي استغرق عامين ليتحقق.

يقع بيت اللؤلؤ على طول شواطئ الرمس الهادئة في رأس الخيمة، ويقف كشاهد حي على إرث الإمارات العريق في صيد اللؤلؤ. تأسست هذه المزرعة الفريدة للؤلؤ في عام 2005 على يد عبد الله راشد السويدي، وتقدم للزوار لمحة نادرة عن حقبة ماضية حيث كان البحر مصدرًا للرزق ومحفزًا للأحلام العربية. هنا، في العوامة العائمة وسط تلاطم الأمواج اللطيف، لا يتم تذكر تقليد الغوص على اللؤلؤ القديم فحسب – بل يُعاد إحياؤه. ينقل جو المزرعة الهادئ، بالإضافة إلى التزامها بالأصالة، الزوار إلى زمن كان فيه السعي وراء اللؤلؤ هو نبض حياة المجتمعات الساحلية.

استمعنا بدهشة بينما ظهرت قصص الغواصين الأوائل ورحلاتهم الشاقة لجلب اللؤلؤ من قاع البحر – رجال تحدوا الأعماق ليس من أجل اليقين، بل من أجل بريق الثروة النادر الذي كان مخبأ في الأسفل. كانت حياتهم مرتبطة بأهواء المحيط، وكانت قيمتهم تقاس بالصيد الثمين القليل الذي كان يجعل الخطر يستحق العناء.

إرث لا يُنسى

تلاشى الغوص على اللؤلؤ تدريجياً من المشهد الاقتصادي للإمارات مع اكتشاف النفط في منتصف القرن العشرين، لكن بالنسبة لعبد الله راشد السويدي، فإن إرث المهنة التي حددت أصل أجداده لم يكن فصلاً منسيًا من الماضي – بل كان تراثًا حيًا يجب إحياؤه، وتكريمه، وإعادة روايته.

تتشابك سلالة السويدي بعمق مع تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الإمارات. ينحدر من عائلة من الغواصين الكرام تعود إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر، ويحمل إرثًا كان ذات يوم حجر الزاوية في اقتصاد الأمة.

بعد حصوله على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من كلية الشؤون العامة بالجامعة الأمريكية في واشنطن العاصمة، التحق بالسلك الدبلوماسي الإماراتي. قادته رحلته الدبلوماسية إلى أستراليا واليابان قبل أن تعيده إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في وطنه. ومع ذلك، فإن البدلات الرسمية وممرات السلطة لم تناسبه أبدًا حقًا.

اشتاق قلبه لشيء أعمق. ظل صوته الداخلي يجذبه إلى قاع البحر حيث كان أجداده يغوصون ذات يوم، متناغمين مع إيقاعات البحر الهادئة، عارفين متى يحبسون أنفاسهم ومتى يرتفعون – أيديهم مليئة باللؤلؤ اللامع.