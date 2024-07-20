حادث مروع في أبوظبي بسبب تجاوز الإشارة الحمراء

رصدت كاميرات المرور التابعة لشرطة أبوظبي، حادثاً مرورياً كبيراً، نجم عن سائق مشتت الانتباه، تجاوز الإشارة الحمراء، ولم يتوقف عند التقاطع.

وفي مقطع مدته 31 ثانية شاركته الشرطة يوم الجمعة، شوهدت سيارة دفع رباعي سوداء تتجاهل إشارة المرور بينما واصلت القيادة عبر التقاطع.

وكان سائق سيارة الدفع الرباعي السوداء، الذي بدا مشتت الانتباه، غير قادر على رؤية سيارة الدفع الرباعي البيضاء القادمة من الاتجاه الآخر. ونظراً لعدم قدرته على تجنب الاصطدام، اصطدمت سيارة الدفع الرباعي السوداء بسيارة الدفع الرباعي البيضاء التي كانت تسير عبر المسار الأيمن. وكان الاصطدام قويا لدرجة أن السائق فقد السيطرة على سيارته، مما أدى إلى دوران سيارته مرتين قبل أن تتوقف، وتحطم الجزء الأمامي من السيارة بعد اصطدامه بالمركبة الأخرى.