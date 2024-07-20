حادث مروع في أبوظبي بسبب تجاوز الإشارة الحمراء
رصدت كاميرات المرور التابعة لشرطة أبوظبي، حادثاً مرورياً كبيراً، نجم عن سائق مشتت الانتباه، تجاوز الإشارة الحمراء، ولم يتوقف عند التقاطع.
وفي مقطع مدته 31 ثانية شاركته الشرطة يوم الجمعة، شوهدت سيارة دفع رباعي سوداء تتجاهل إشارة المرور بينما واصلت القيادة عبر التقاطع.
وكان سائق سيارة الدفع الرباعي السوداء، الذي بدا مشتت الانتباه، غير قادر على رؤية سيارة الدفع الرباعي البيضاء القادمة من الاتجاه الآخر. ونظراً لعدم قدرته على تجنب الاصطدام، اصطدمت سيارة الدفع الرباعي السوداء بسيارة الدفع الرباعي البيضاء التي كانت تسير عبر المسار الأيمن. وكان الاصطدام قويا لدرجة أن السائق فقد السيطرة على سيارته، مما أدى إلى دوران سيارته مرتين قبل أن تتوقف، وتحطم الجزء الأمامي من السيارة بعد اصطدامه بالمركبة الأخرى.
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ويعد تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة مرورية خطيرة يعاقب عليها بغرامة كبيرة قدرها 1000 درهم و12 نقطة سوداء ومصادرة السيارة لمدة 30 يوماً. وفي أبو ظبي، يتعين على سائقي السيارات دفع مبلغ 50 ألف درهم للإفراج عن سياراتهم، وسيؤدي عدم دفع الغرامة خلال ثلاثة أشهر إلى بيع المركبة بالمزاد العلني.
وذكرت شرطة أبوظبي أيضاً أن غرامة القيادة المتهورة والمشتتة هي 800 درهم و 4 نقاط مرورية.
وتم تذكير سائقي السيارات بضرورة الانتباه دائماً إلى إشارة المرور أثناء التوقف عند التقاطع. وتم حث السائقين على عدم استخدام هواتفهم أثناء القيادة. ونصح سائقي السيارات بعدم تشتيت انتباههم والمحافظة على التركيز أثناء القيادة، مع الحرص على التركيز الكامل للانتباه إلى الإشارات المرورية، مؤكدة أن إهمال الانتباه في مثل هذه المواقف يمكن أن يؤدي إلى حوادث مرورية، وغالباً ما تؤدي إلى وفيات وإصابات خطيرة.
تعود غالبية حوادث الطرق في دولة الإمارات إلى المخالفات المرورية، حيث ارتفعت الوفيات بنسبة 3 في المائة بسبب "سوء سلوك" سائقي السيارات، وفقاً لتقرير حديث.
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