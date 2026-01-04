حادث مروري في أبوظبي يودي بحياة 3 أشقاء هنود ومساعدتهم المنزلية

قال عامل اجتماعي مقيم في دولة الإمارات إن ثلاثة أشقاء هنود وعاملتهم المنزلية لقوا حتفهم في حادث مروري مأساوي في أبوظبي صباح يوم السبت. ويبدو أن التصادم وقع بالقرب من منطقة "الشهامة" على طريق أبوظبي-دبي، عندما تعرضت السيارة التي كانوا يستقلونها للحادث. وقد تواصلت صحيفة "خليج تايمز" مع شرطة أبوظبي للحصول على مزيد من التفاصيل حول الحادث.
وكان أفراد العائلة، الذين ينحدرون من ولاية كيرالا بجنوب الهند، من سكان إمارة رأس الخيمة، وكانوا في طريق عودتهم بعد حضور مهرجان ثقافي في العاصمة.
وقال العامل الاجتماعي: "لقد توفيت المساعدة المنزلية للعائلة، إلى جانب الأطفال، في هذا الاصطدام. أما الأب والأم، ومعهما ابنهما البالغ من العمر 14 عاماً، فهم في حالة خطيرة ويتلقون العلاج في أحد مستشفيات أبوظبي".
ووفقاً له، فقد طلبت العائلة الممتدة دفن المتوفين في أبوظبي، حيث وقع الحادث. ومع ذلك، فإن هذا الأمر يتطلب موافقة خاصة. وأضاف قائلاً: "لقد تواصلت معنا العائلة الممتدة لطلب الدفن في أبوظبي حيث وقع الحادث. ولكن من أجل ذلك، يلزم الحصول على إذن خاص؛ ففي دولة الإمارات، القاعدة الأساسية لدفن الوافد هي أن يُدفن في الإمارة التي صدرت منها تأشيرة إقامته. لهذا السبب، يتطلب الأمر تصريحاً خاصاً، وهذا ما نحاول القيام به في الوقت الحالي".