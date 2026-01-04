حادث مروري في أبوظبي يودي بحياة 3 أشقاء هنود ومساعدتهم المنزلية

ووفقاً له، فقد طلبت العائلة الممتدة دفن المتوفين في أبوظبي، حيث وقع الحادث. ومع ذلك، فإن هذا الأمر يتطلب موافقة خاصة. وأضاف قائلاً: "لقد تواصلت معنا العائلة الممتدة لطلب الدفن في أبوظبي حيث وقع الحادث. ولكن من أجل ذلك، يلزم الحصول على إذن خاص؛ ففي دولة الإمارات، القاعدة الأساسية لدفن الوافد هي أن يُدفن في الإمارة التي صدرت منها تأشيرة إقامته. لهذا السبب، يتطلب الأمر تصريحاً خاصاً، وهذا ما نحاول القيام به في الوقت الحالي".