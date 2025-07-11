حادث صلالة يودي بـ 5 أرواح: تحذيرات لمسافري الإمارات

مع أمطار الخريف التي تُحوّل محافظة ظفار العمانية إلى جنة خضراء يانعة، يستعد آلاف المقيمين في الإمارات العربية المتحدة لرحلات برية إلى صلالة، الوجهة السياحية المفضلة في هذا الوقت من العام. ولكن مع وفاة خمسة أشخاص في حادث سير مأساوي في ظفار صباح الجمعة، يُنصح المسافرون ذوو الخبرة بتوخي الحذر قبل السفر.

وقع حادث تصادم بين ثلاث مركبات في محافظة ظفار، وأسفر عن وفاة عُمانيين اثنين وثلاثة إماراتيين. ومن بين المصابين الأحد عشر، كان تسعة إماراتيين، خمسة منهم أطفال.

ويقول السكان الذين سافروا إلى صلالة خلال مواسم الخريف السابقة إن التضاريس وظروف الطقس في ظفار لا تشبه أي شيء يختبره سائقو السيارات في الإمارات العربية المتحدة.

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"إنه لا يشبه القيادة في المدينة على الإطلاق"

قال عبد الله المصري، أحد سكان واحة السيليكون والمغامر: "سافرتُ بالسيارة من دبي إلى صلالة مرتين خلال الخريف. ما إن تغادر الصحراء وتقترب من ظفار، حتى تتغير التضاريس تمامًا. تجد نفسك فجأة وسط التلال والضباب ورذاذ المطر المتواصل. إنها رحلة جميلة، لكن القيادة فيها صعبة للغاية".

معظم الطريق سريع وهادئ، ولكن عند دخول المسافرين الطرق الجبلية قرب وادي دوخة بعد ثرميت، يتعرج المسار عبر منعطفات حادة ومنحدرات شديدة وتلال مغطاة بالضباب. قال المصري: "تنخفض الرؤية إلى بضعة أمتار أحيانًا في بعض المناطق. تصبح الطرق زلقة، وغالبًا ما لا تُدرك أنك تُسرع بسبب الانحدار الشديد".