حادث صلالة يودي بـ 5 أرواح: تحذيرات لمسافري الإمارات

مع أمطار الخريف التي تُحوّل محافظة ظفار العمانية إلى جنة خضراء يانعة، يستعد آلاف المقيمين في الإمارات العربية المتحدة لرحلات برية إلى صلالة، الوجهة السياحية المفضلة في هذا الوقت من العام. ولكن مع وفاة خمسة أشخاص في حادث سير مأساوي في ظفار صباح الجمعة، يُنصح المسافرون ذوو الخبرة بتوخي الحذر قبل السفر.
وقع حادث تصادم بين ثلاث مركبات في محافظة ظفار، وأسفر عن وفاة عُمانيين اثنين وثلاثة إماراتيين. ومن بين المصابين الأحد عشر، كان تسعة إماراتيين، خمسة منهم أطفال.
ويقول السكان الذين سافروا إلى صلالة خلال مواسم الخريف السابقة إن التضاريس وظروف الطقس في ظفار لا تشبه أي شيء يختبره سائقو السيارات في الإمارات العربية المتحدة.
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قال عبد الله المصري، أحد سكان واحة السيليكون والمغامر: "سافرتُ بالسيارة من دبي إلى صلالة مرتين خلال الخريف. ما إن تغادر الصحراء وتقترب من ظفار، حتى تتغير التضاريس تمامًا. تجد نفسك فجأة وسط التلال والضباب ورذاذ المطر المتواصل. إنها رحلة جميلة، لكن القيادة فيها صعبة للغاية".
معظم الطريق سريع وهادئ، ولكن عند دخول المسافرين الطرق الجبلية قرب وادي دوخة بعد ثرميت، يتعرج المسار عبر منعطفات حادة ومنحدرات شديدة وتلال مغطاة بالضباب. قال المصري: "تنخفض الرؤية إلى بضعة أمتار أحيانًا في بعض المناطق. تصبح الطرق زلقة، وغالبًا ما لا تُدرك أنك تُسرع بسبب الانحدار الشديد".
وفيما يلي ما يوصي به سكان الإمارات العربية المتحدة ذوو الخبرة لمن يخططون للرحلة هذا الموسم:
ينصح المقيمون في الإمارات العربية المتحدة الذين سبق لهم السفر إلى صلالة بشدة بعدم التسرع في القيادة. يقول شاجي ماثيو، وهو من رواد رحلات السيارات: "قسّم الرحلة إلى يومين، إذا لزم الأمر. ابدأ مبكرًا، وخذ فترات راحة منتظمة، وتجنب القيادة بعد غروب الشمس، وخاصة في الجبال".
قبل دخول ظفار، على السائقين التأكد من أن مركباتهم في حالة ممتازة. يجب أن تتمتع الإطارات بثبات جيد وأن تكون الفرامل سريعة الاستجابة، خاصةً مع الطرق الزلقة والمبللة بالمطر. غالبًا ما تنخفض الرؤية بسبب الضباب، لذا من الضروري استخدام مصابيح الضباب والمصابيح المنخفضة بدلًا من المصابيح العالية. قد تكون طرق ظفار الضبابية خادعة، ومن الشائع رؤية مواشي كالأبقار والماعز والإبل تعبرها فجأةً، خاصةً بالقرب من المزارع الريفية.
بعض المنعطفات على طول الطريق ضيقة ومنحنية بشكل حاد، مما يجعل من الضروري تخفيف السرعة حتى لو كانت السرعة المحددة 80 كيلومترًا في الساعة. قال شاجي: "المطر خفيف ولكنه مستمر، ويبقي الطرق رطبة باستمرار". بالإضافة إلى ذلك، يُنصح المسافرون بمراقبة مستويات الوقود بدقة. بعد تجاوز نزوى وآدم، تكون المسافة بين محطات الوقود بعيدة، لذا يُفضل إعادة تعبئة خزان الوقود كلما أمكن.
مع إغلاق المدارس وبلوغ موسم الصيف في الإمارات العربية المتحدة ذروته، تظل صلالة ملاذًا مثاليًا للكثيرين. وصرح سوبير ثيكيبوراتفالابيل، المدير الأول في شركة وايز فوكس للسياحة: "يسافر الكثيرون الآن مع بلوغ موسم الخريف ذروته. ونشهد إقبالًا كبيرًا ونتلقى عددًا كبيرًا من طلبات الحصول على تأشيرات عُمان".
يجب على الراغبين بالقيادة التأكد من صيانة سيارتهم بشكل كامل، وحالة إطاراتها الجيدة، وتجنب استخدام مثبت السرعة، خاصةً على الطرق الجبلية والزلقة. من المهم البقاء متيقظين والتحكم بالمركبة دائمًا، كما أضاف سوبير.
عُمان: وفاة 5 أشخاص في حادث تصادم عدة مركبات، بينهم 3 إماراتيين، وإصابة 11 آخرين. السفر بين الإمارات العربية المتحدة وصلالة: أفضل وقت للزيارة، ومتطلبات التأشيرة، والتكلفة. هل تسافر من الإمارات العربية المتحدة إلى عُمان؟ اكتشف جنة صلالة الخضراء خلال موسم الخريف الساحر؛ إليك دليلنا.