حادث صباحي مبكر يؤخر حركة المرور باتجاه أبوظبي

شهد سائقو السيارات المتجهون من دبي نحو أبوظبي على شارع الشيخ محمد بن زايد (E311) تأخيرات كبيرة في وقت مبكر من الصباح بعد الإبلاغ عن حادث مروري.
لاحظ شهود عيان تراكم حركة المرور في الموقع حوالي الساعة 6 صباحًا على أحد أكثر الطرق السريعة ازدحامًا في البلاد. وأفاد العديد من السائقين بأن الاصطدام وقع بالقرب من دوار مدينة دبي الصناعية.
وقع الحادث خلال ساعات الذروة، عندما يشهد الطريق عادة حركة مرور كثيفة متجهة إلى العاصمة. ونتيجة لذلك، سرعان ما تراكم الازدحام عبر عدة مسارات، حيث أبلغ سائقو السيارات عن حركة مرور بطيئة، وفي بعض المناطق، توقف تام. تواجدت خدمات الطوارئ والسلطات في الموقع حيث كانت الجهود جارية لإدارة الوضع واستعادة تدفق حركة المرور.
استجابة للاضطراب، قامت منصات الملاحة مثل خرائط جوجل بإعادة توجيه السائقين بعيدًا عن شارع الشيخ محمد بن زايد نحو شارع الشيخ زايد (E11) وشارع الإمارات (E611) للمساعدة في تخفيف الازدحام وتقليل التأخير للمسافرين.