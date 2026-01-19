حادث صباحي مبكر يؤخر حركة المرور باتجاه أبوظبي

وقع الحادث خلال ساعات الذروة، عندما يشهد الطريق عادة حركة مرور كثيفة متجهة إلى العاصمة. ونتيجة لذلك، سرعان ما تراكم الازدحام عبر عدة مسارات، حيث أبلغ سائقو السيارات عن حركة مرور بطيئة، وفي بعض المناطق، توقف تام. تواجدت خدمات الطوارئ والسلطات في الموقع حيث كانت الجهود جارية لإدارة الوضع واستعادة تدفق حركة المرور.