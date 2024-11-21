حادث سيارة يغير مسار حياة إماراتي نحو عالم التصوير والسباقات
خسر محمد الجعيدي فرصة أن يصبح طياراً بعد أن أضعفت ضربة قوية في رأسه ذاكرته ومهاراته في المشي والكلام. وبعد عقد من الزمان، يعمل الشاب الإماراتي بدوام كامل، وهو مصور مستقل ومتسابق سيارات الكارت.
في عام 2013، كان الجعيدي قد أنهى للتو أول شهرين له في أكاديمية العين للطيران، على أمل التقدم لبرنامج الطيارين التابع للاتحاد للطيران بعد التخرج، عندما تعرض لحادث سيارة.
وقال اللاعب البالغ من العمر 31 عاما: "ضربت الضربة رأسي وعمودي الفقري - وتحديدا C4 وC5 (العصب الشوكي العنقي 4 و5)".
العضلة C4 مسؤولة عن توفير الإحساس لأجزاء من الرقبة والكتفين والجزء العلوي من الذراعين بينما العضلة C5 توفر الإحساس للجزء العلوي من الجزء العلوي من الذراع، وصولاً إلى الكوع
"لقد أثر ذلك على ذاكرتي، فلم أعد أتذكر سوى القليل جدًا على مدى فترات طويلة من الزمن. كما فقدت توازني. أستطيع تحريك أطرافي، لكنني لا أستطيع المشي، لذا اضطررت إلى ترك الأكاديمية.
"أصرت أختي على أن أواصل دراستي بدلاً من الجلوس في المنزل بلا عمل. قامت بتسجيلي في إحدى الجامعات وتمكنت من إنهاء دوراتي التأسيسية في أقل من عام واخترت تخصص الاتصال الجماهيري."
إلا أنه اضطر إلى ترك الجامعة "بسبب الضغوط النفسية" ووفاة والده.
"لقد مررت بفترة طويلة من حياتي حيث كنت أجلس في المنزل فقط ولا أعمل أو أدرس. وفي وقت فراغي، كنت أذهب إلى حلبة العين للتدرب على سباقات الكارتينج."
بعد سنوات من الممارسة في العين وحلبة ياس مارينا ودبي أوتودروم، قرر الجعيدي ممارسة هواية أخرى، فبدأ العمل التطوعي من خلال تقديم خدمات التصوير الفوتوغرافي في الفعاليات والسباقات المجتمعية.
وبعد أن تحسنت مهاراته في التصوير وأصبح أكثر ثقة في نفسه خلف العدسة، سأل الناس عندما طلبوا منه مشاركة صورهم معهم عن المبلغ الذي يرغبون في دفعه. "في البداية، سخروا مني وقالوا: لماذا ندفع لك؟ يمكن لأي شخص أن يحمل كاميرا ويلتقط صورة".
ولكن ردود الفعل السلبية لم تثنه عن الاستمرار، فذهب إلى الفعاليات في مختلف إمارات الدولة والتقط الصور مجاناً، إلى أن التقى ذات يوم بأول عميل له في معرض الشارقة للسيارات عام 2019.
"لقد التقطت له صورًا بسيارته المعدلة ودفع 5000 درهم مقابل ثلاث صور. لم أكن متأكدًا مما إذا كان قد أعجبه الصور حقًا أم أنه شعر بالأسف من أجلي"، قال ضاحكًا من الذكرى. "عندما سألته لماذا دفع كل هذا المبلغ، قال إنني أستحق كل قرش".
يقول الجعيدي إنه لا يشعر بالمرارة بسبب الرفض الذي واجهه في بداية حياته المهنية. "في الواقع، أشعر بالامتنان، فقد جعلني ذلك أكثر تصميماً على السعي للحصول على وظيفة بدوام كامل وعلى أمل الزواج يوماً ما لأعيش حياتي على أكمل وجه".
بعد كوفيد، تنقل المقيم في أبوظبي بين عدة وظائف لفترة من الوقت. فعمل مديرًا لوسائل التواصل الاجتماعي في إحدى الشركات في دبي، ثم مصورًا في شركة معمارية.
"لقد قمت بما طُلب مني على الرغم من الراتب المنخفض للغاية. لقد بدأت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنشأت محتوى، وصورت لقطات، ودفعوا لي أكثر من 2500 درهم بقليل".
بالرغم من اعتقاده بأن الأجر لم يكن يتناسب مع المسؤوليات الموكلة إليه، إلا أنه قبله بسبب الصعوبات المالية التي كان يواجهها في ذلك الوقت. وقال: "مع راتبهم والمبلغ الذي حصلت عليه من نفيس وقدره 5000 درهم، كان لدي حوالي 8000 درهم في المجموع".
وفي نهاية المطاف ترك تلك الوظيفة وواصل البحث عن عمل. وفي العام الماضي، زار معرض التوظيف الصناعي في أبو ظبي، وعُرضت عليه وظيفة على الفور بعد أن أثار إعجاب مسؤول حكومي رفيع المستوى بتصميمه - حيث وصل بمفرده على كرسي متحرك لكسب لقمة العيش.
"ذاكرتي ضعيفة جدًا منذ الحادث، لا أتذكر بالتفصيل تداعيات ذلك اليوم، أتذكر فقط ذهابي إلى المعرض، ثم بدأت هذه الوظيفة. كنت متدربًا في البداية والآن أنا موظف بدوام كامل منذ أبريل أو مايو".
ويعمل الجعيدي الآن موظف استقبال في إحدى الشركات العالمية في المصفح، ويمارس التصوير الفوتوغرافي بدوام جزئي، ويشارك في السباقات في أوقات فراغه.