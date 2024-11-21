حادث سيارة يغير مسار حياة إماراتي نحو عالم التصوير والسباقات

"لقد التقطت له صورًا بسيارته المعدلة ودفع 5000 درهم مقابل ثلاث صور. لم أكن متأكدًا مما إذا كان قد أعجبه الصور حقًا أم أنه شعر بالأسف من أجلي"، قال ضاحكًا من الذكرى. "عندما سألته لماذا دفع كل هذا المبلغ، قال إنني أستحق كل قرش".