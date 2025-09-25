دبي: تصادم دراجة نارية وشاحنة يوقع إصابة خطيرة

أصيب سائق دراجة نارية بجروح بالغة في حادث تصادم مع شاحنة تعطلت على شارع الشيخ محمد بن زايد. وقع الحادث صباح الأربعاء، بعد جسر حصة باتجاه الشارقة، عندما توقفت الشاحنة بسبب عطل ميكانيكي. اصطدمت دراجة نارية بمؤخرة الشاحنة، ما أدى إلى إصابة السائق بجروح بالغة، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وحثت شرطة دبي السائقين على عدم التوقف في منتصف الطريق. وبموجب المادة 98، يواجه السائقون الذين يتوقفون دون مبرر غرامة قدرها 1,000 درهم، وست نقاط سوداء، وغرامة إضافية قدرها 500 درهم لعرقلة حركة المرور.
وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن التوقف في منتصف الطريق هو من أخطر المخالفات التي غالباً ما تؤدي إلى وفيات وإصابات خطيرة.
وحث السائقين على التأكد من أن مركباتهم في حالة جيدة قبل الانطلاق، والاتصال بالشرطة على الفور إذا تعطلت السيارة ولم يتمكنوا من تحريكها. وأضاف: "في مثل هذه الحالات، ستقوم دوريات الشرطة بتأمين المركبة وتنفيذ إجراءات السلامة لحماية الركاب ومستخدمي الطريق الآخرين".
ماذا تفعل إذا تعطلت سيارتك في منتصف الطريق؟ ذكّرت شرطة دبي السائقين باتباع إجراءات السلامة في حال تعطلت سيارتهم وتعذر إخراجها من الطريق:
قم بتشغيل أضواء الخطر على الفور
ضع مثلث تحذير خلف السيارة على مسافة آمنة لتنبيه السائقين المقتربين
الخروج من السيارة مع جميع الركاب والانتقال إلى منطقة آمنة خارج الطريق
اتصل بالشرطة للحصول على المساعدة حتى تتمكن الدوريات من تأمين السيارة وضمان سلامة الطريق
