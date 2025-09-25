دبي: تصادم دراجة نارية وشاحنة يوقع إصابة خطيرة

أصيب سائق دراجة نارية بجروح بالغة في حادث تصادم مع شاحنة تعطلت على شارع الشيخ محمد بن زايد. وقع الحادث صباح الأربعاء، بعد جسر حصة باتجاه الشارقة، عندما توقفت الشاحنة بسبب عطل ميكانيكي. اصطدمت دراجة نارية بمؤخرة الشاحنة، ما أدى إلى إصابة السائق بجروح بالغة، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.