حادث بالفجيرة يودي بحياة شاب ويصيب أربعة آخرين

في أعقاب حادث مأساوي أودى بحياة شاب إماراتي يبلغ من العمر 20 عاماً وأصاب أربعة آخرين على طريق غب الداخلي في الفجيرة، جدّدت شرطة الفجيرة دعوتها للسائقين إلى القيادة بحذر، والتأكد من خلو الطريق قبل دخوله أو تغيير المسارات.
وقع الحادث المميت صباح يوم الأحد عندما دخلت إحدى المركبات الطريق من دون التأكد من خلوه، ما أدى إلى تصادم بين سيارتين.
وقال العميد صالح محمد عبدالله الظنحاني، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الفجيرة، لصحيفة خليج تايمز يوم الأربعاء: "أسفر الحادث عن وفاة راكب يبلغ من العمر 20 عاماً في موقع الحادث، وتسبب بإصابات طفيفة لأربعة أشخاص آخرين. ولحسن الحظ، فإن المصابين في حالة مستقرة الآن ومن المتوقع خروجهم من المستشفى قريباً".
وحثّ جميع السائقين على توخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة، خاصة في الطرق الداخلية التي تشهد حركة مرور كثيفة خلال فترات المساء والعطلات.
وأضاف الظنحاني: "ندعو جميع مستخدمي الطرق إلى الالتزام بالسرعات المحددة، وتجنب الملهيات مثل استخدام الهاتف المحمول، والتأكد دائماً من خلو الطريق قبل الدخول إليه أو تغيير المسارات. يقظة كل سائق وتحمله المسؤولية يمكن أن يمنعا وقوع مأساة".
وذكّرت السلطات السائقين بأن دخول الطريق دون التأكد من أنه آمن يُعتبر مخالفة مرورية تُعاقب بغرامة قدرها 400 درهم وأربع نقاط سوداء، وفقاً لـقوانين المرور الإماراتية. كما حذّرت شرطة الفجيرة من أن مخالفات تجاوز السرعة تتراوح بين 300 درهم و3000 درهم، اعتماداً على مستوى السرعة الزائدة المسجلة.
وشيع جثمان الفقيد مساء اليوم الأحد، بعد صلاة الجنازة عليه في مسجد خالد بن سعد، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة دبا الفجيرة.
وأكدت الشرطة مجدداً التزامها بتعزيز السلامة المرورية والحد من الوفيات الناتجة عن التهور والانشغال أثناء القيادة.
وقال العميد الظنحاني: "يجب أن تكون هذه الخسارة المأساوية لحياة شاب يافع تذكرة لجميع السائقين بأن لحظة واحدة من الإهمال قد تؤدي إلى عواقب لا رجعة فيها. القيادة بمسؤولية ليست واجباً قانونياً فحسب، بل أخلاقياً أيضاً".