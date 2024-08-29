حادث السيرالمميت يبرز مخاطر النقل غير القانوني للأطفال

وقال ريدي: "عندما يعرب الآباء عن قلقهم بشأن تكلفة الحافلات المدرسية، فإنهم غالباً لا يدركون أن ما يدخرونه عند استخدام (النقل غير المصرح به) ضئيل. في الواقع، إذا قاموا بحساب الأرقام، فقد تكون المدخرات الشهرية قليلة مثل 40 درهماً إماراتياً اعتماداً على المدرسة. من المهم أيضاً أن يدرك الآباء أن رسوم النقل المدرسي معتمدة من قبل السلطات التنظيمية، التي تقيم السوق بدقة قبل اعتمادها للمدارس".