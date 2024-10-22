حادثان وإغلاق جزئي وازدحام مروري بشارع أم سقيم

تبين أن الحوادث التي شهدها شارع أم سقيم كانت السبب وراء تباطؤ حركة المرور في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء حوالي الساعة 7.20 صباحاً، بحسب شهود عيان.

وتم رصد الازدحام المروري في شارع أم سقيم، بجوار حديقة الفراشات في دبي، حيث يتوقع سائقو السيارات تأخيرات تصل إلى خمس دقائق.

إلى جانب الحادثين، أظهرت خرائط جوجل أيضًا إغلاقًا جزئيًا للطريق المؤدي إلى موقع الحادث. وتم تمييز المنطقة المزدحمة باللونين البرتقالي والأحمر.