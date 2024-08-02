جين وينتر: من دبي إلى غزة لتوفير المياه والعمل للاجئين

وقالت: "يُطلب من العديد من الجهات المانحة المختلفة تقديم كميات متفاوتة من التبرعات لتوفير الضروريات الحيوية مثل المياه. لقد طُلب مني في البداية رعاية ما يقرب من 3600 درهم لكل 10000 لتر في غزة. وبمحض الصدفة، تعرف أحد الأصدقاء على صاحب شركة إيتا، عبد السلام ياسين، فقررت أن أطلب مقابلته. وفي ذلك الاجتماع، علمت أن 10000 لتر من المياه النظيفة يجب أن تكلف حوالي 1800 درهم فقط بدلاً من 3600 درهم التي ذكرتها. عندها أدركت أنه تم إجراء العديد من العمولات بينهما، الأمر الذي خيب أملي."