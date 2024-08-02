جين وينتر: من دبي إلى غزة لتوفير المياه والعمل للاجئين
تقوم سيدة أعمال سنغافورية مقيمة في دبي بدورها لمساعدة النازحين بسبب الحرب في غزة. سافرت "جان وينتر"، المؤسس والرئيس التنفيذي لوكالة إدارة المواهب الشاملة "تاتش دبي"، إلى مصر في وقت سابق من هذا الشهر لمساعدة بعض النازحين من غزة.
لقد كانت تدعمهم بالإيجار والطعام، وتقوم بتوجيه بعض النساء بأفكار تجارية، وخلق فرص عمل عبر الإنترنت لسكان غزة الفقراء في مصر. واستضافتها صديقتها المصرية فاطمة المقيمة في دبي في البلاد وساعدتها في التواصل مع المجتمعات المحلية.
والتقت بالعديد من العائلات النازحة التي تكافح من أجل العثور على الضروريات الأساسية أثناء إقامتها. وقالت في حديثها لصحيفة خليج تايمز : "التقيت بأسرة مكونة من ستة أفراد لم يكن لديهم حتى المال لشراء منظف لغسل الرمال في أماكن إقامتهم الفارغة تماماً." وساعدت هذه العائلة في تأثيث مسكنها الفارغ ببعض الضروريات الأساسية وموقد في المطبخ. وقالت: "لقد تأكدت أيضاً من حصولهم على ما يكفي من الطعام لمدة شهر قبل مغادرتي."
وقد قامت جين، التي تعمل أيضاً كمستشارة للمسؤولية الاجتماعية للشركات وفاعلة خير، بتوظيف ثلاثة أفراد من النازحين من غزة لمساعدتها في جهود الإغاثة المستمرة.
"بدلاً من تقديم مساعدات مالية فقط للمساعدة في دفع إيجار عائلة مكونة من 12 فرداً، وظفت ثلاثة أشقاء، نور، هاشم، وعلي، للعمل في شركتي من مصر. طلبت منهم أن يكونوا عيني وأذني على الأرض، لمتابعة العائلات التي ساعدتها في هذه الرحلة، للقاء المزيد من العائلات الغزاوية المهجرة التي تحتاج إلى المساعدة، ولإنشاء قاعدة بيانات للعثور على حالات الطوارئ الأخرى. من المهم خلق شكل مستدام من الدعم من خلال إنشاء نظام تمكين، وليس التبعية."
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تكوين الشراكات
لقد عملت جان بجد لإنشاء شراكات مستدامة. ومن خلال وكالتها، دخلت في شراكة مع شركة "إيتا"، الشركة الوحيدة لإمدادات المياه النظيفة في شمال غزة والمورد الرئيسي في جنوب غزة، لإيجاد طريقة لتوفير المياه للناس في غزة مباشرة من المصدر.
وقالت: "يُطلب من العديد من الجهات المانحة المختلفة تقديم كميات متفاوتة من التبرعات لتوفير الضروريات الحيوية مثل المياه. لقد طُلب مني في البداية رعاية ما يقرب من 3600 درهم لكل 10000 لتر في غزة. وبمحض الصدفة، تعرف أحد الأصدقاء على صاحب شركة إيتا، عبد السلام ياسين، فقررت أن أطلب مقابلته. وفي ذلك الاجتماع، علمت أن 10000 لتر من المياه النظيفة يجب أن تكلف حوالي 1800 درهم فقط بدلاً من 3600 درهم التي ذكرتها. عندها أدركت أنه تم إجراء العديد من العمولات بينهما، الأمر الذي خيب أملي."
وقالت إن المانحين الدوليين يريدون المساعدة والدعم لكنهم يعتمدون على الثقة العمياء دون معرفة كبيرة بما يحدث على الأرض.
لتجنب الوسطاء وضمان الشفافية، تفاوضت جين على شراكة لضمان توفر المياه بسعر ثابت يبلغ حوالي 3.6 درهم لكل 20 لتراً. وقالت إن شركة "تاتش دبي" ستوفر هذه المياه للمخيمات والمجتمعات النازحة التي لا تغطيها المنظمات غير الحكومية. وأضافت: "تم تسليم الدفعة الأولى من 30,000 لتر من المياه إلى 4 مخيمات واستفاد منها نحو 15,000 شخص". وقالت: "الآن تجري مناقشات لتوفير المياه للمخيمات التالية."
عمل شاق
وقالت جين إنها أمضت عدة أيام غير قادرة على النوم بسبب الحرب. وقال جان: "لدي العديد من الأصدقاء الفلسطينيين الذين فقدوا عائلاتهم وأقاربهم، ولدي أيضاً صديق مقرب من غزة نزحت عائلته إلى مصر. أنا أم وزوجة وأخت وصديقة. لم أستطع الوقوف والمشاهدة بصمت. كنت أعلم أنه كان علي أن أفعل شيئاً لمساعدتهم."
وقالت إن وضع سكان غزة في مصر مأساوي. وأضافت: "جميعهم مصنفون على أنهم مهاجرون غير شرعيين ولا يمكنهم العمل دون أي وثائق مناسبة. إنهم يكافحون من أجل البقاء دون أمن للطعام أو الإيجار. إنهم يعيشون يوما بعد يوم. لقد رأينا أطفالاً يعانون من سوء التغذية، وأمهات عازبات مع أطفال صغار يحاولون البقاء على قيد الحياة، والعديد من الأسر الكبيرة تعيش في ظروف صعبة. لقد أنشأ فريقي معايير وقائمة أولويات حيث نركز على العائلات التي هي في أمس الحاجة إليها."
وقالت إنه على الرغم من أن العديد من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الشعبية المستقلة والشركات والجمعيات الخيرية تقدم المساعدة بالفعل، إلا أن الاحتياجات الهائلة للعدد الهائل من النازحين من غزة في مصر هي أكثر بكثير من مجرد المساعدة والدعم المتاحين. وقالت: "لقد تعرضت مصر لضغوط شديدة للغاية. لديهم مشاكلهم الاجتماعية القائمة، ثم يواجهون تدفق اللاجئين من عدة دول، بما في ذلك السودان وفلسطين."
ووفقاً لها، يبدو أن هناك نقصاً في التواصل والشفافية بين العديد من المنظمات على الأرض. وقالت: "تعمل العديد من المنظمات الشعبية بطريقة مخصصة، مما يؤدي إلى توافر المساعدات بشكل متقطع. هناك عدد قليل من المنظمات، إن وجدت، تعمل معاً بشكل متماسك على الرغم من أنها جميعها تأتي من مكان جيد يسوده الحب واللطف، وترغب في بذل قصارى جهدها للمساعدة."
جاهز للمساعدة
العمل الإغاثي ليس جديداً على جين، التي كانت تعمل مع عدة مجتمعات بحاجة حول العالم. من الانخراط بشكل كبير في دعم اللاجئين خلال الحرب السورية في عام 2016 إلى بناء أنظمة تنقية المياه للمدارس والعيادات الصحية في كمبوديا حالياً، كانت تتعاون مع منظمات محلية في عدة دول لإحداث فرق. ومع ذلك، لديها نصيحة واحدة للمتبرعين المحتملين. قالت: "أود أن أحث المتبرعين على إجراء بحث متعمق والتأكد من أن تبرعاتهم تصل إلى الأشخاص المستحقين."