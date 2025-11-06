"جيم مورين" يتولى قيادة هيئة تنظيم الألعاب بالإمارات

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية عن تغيير قيادي، حيث تنحى الرئيس التنفيذي كيفن مولالي عن منصبه.

عين مجلس إدارة الهيئة رئيسه جيم مورين كرئيس تنفيذي مؤقت، وذلك اعتبارًا من الآن.

انضم مولالي إلى الهيئة خلال مرحلة تأسيسها، وساهم في تشكيل الأطر التنظيمية للإمارات في قطاع الألعاب التجارية. لعب دورًا رئيسيًا في مواءمة هيكل وممارسات الهيئة مع المعايير الدولية للنزاهة والإشراف.

قال جيم مورين: “لقد لعب كيفن دورًا كبيرًا في التطوير المبكر للهيئة، وساهم في تأسيس هيكلها الأساسي للحكم والتنظيم. نشكره على مساهمته ونتمنى له النجاح المستمر في مساعيه المستقبلية. تظل الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية مركزة على المرحلة التالية من نموها، مع ضمان التميز التنظيمي والألعاب المسؤولة واستمرار الثقة في نهج الإمارات.”

قالت الهيئة إن عملياتها وبرامج الترخيص والتفاعل مع أصحاب المصلحة ستستمر دون انقطاع تحت إشراف فريق القيادة التنفيذية.