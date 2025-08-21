جيل واعد: طلاب الإمارات يتخطون المعدلات الوطنية البريطانية في شهادة التعليم الثانوي العامة

بدأت المدارس في مختلف أنحاء دولة الإمارات يوم الأربعاء باستلام نتائج الشهادة العامة للتعليم الثانوي، حيث أظهر هذا العام تميزاً لافتاً في أداء الطلبة وتسجيلهم نتائج قوية.

وتحتفي المدارس التابعة لمجموعة "جيمس للتعليم" والتي تتبع المنهاج البريطاني، بعام آخر من النجاح في اختبارات الشهادة العامة للتعليم الثانوي، إذ جلس أكثر من أربعة آلاف طالب وطالبة من 23 مدرسة في الإمارات وقطر لأداء 28 ألفاً و227 اختباراً، وهو العدد الأكبر في تاريخ المجموعة المدرسية.

وتمكن الطلبة هذا العام من التفوق على المعدل الوطني في إنجلترا عند جميع المستويات الرئيسية للدرجات.

نتائج وأرقام قياسية

حصل 7,347 اختباراً على أعلى الدرجات (9-8 أو ما يعادل امتياز مرتفع "أ*")، أي ما يمثل 26 في المئة من إجمالي الاختبارات في شبكة مدارس جيمس.

بينما حققت نسبة 45 في المئة من الطلبة درجات بين (9-7) أي (أ* – أ).

سجل 65 في المئة درجات بين (9-6) أي (أ* – ب).

في حين حصد 87 في المئة درجات بين (9-4) أي (أ* – ج).

وتُظهر هذه النتائج تحسناً ملحوظاً مقارنة بعام 2024 بمعدل أربع نقاط مئوية لفئة (9-6)، وخمس نقاط لفئة (9-7)، وأربع نقاط لفئة (9-4).

فخر بالإنجازات

قالت ليزا كراوسبي، المديرة التنفيذية للتعليم في مجموعة جيمس:

"نشعر بفخر كبير بطلابنا وبإنجازاتهم المتميزة في اختبارات الشهادة العامة للتعليم الثانوي. هذه النتائج ليست مجرد مؤشرات على تفوقهم الدراسي وتفانيهم، بل تعكس أيضاً جهود معلميهم ودعم مجتمعاتهم المدرسية."

وأضافت:

"في جيمس نؤمن بأهمية رعاية كل متعلم وتمكينه من بلوغ أقصى إمكاناته. وتبرهن هذه النتائج على مدى ما يمكن لشبابنا تحقيقه حينما تلتقي التطلعات العالية بالرعاية الحقيقية والدعم المخصص سواء من المدرسة أو من الأسرة."

كليات ومدارس رائدة

في كلية جميرا، التي تمتلك سجلاً أكاديمياً متميزاً يمتد لعقود، حقق طلبتها أعلى النتائج على مستوى مدارس المجموعة، حيث حصل 44 في المئة من إجمالي الاختبارات الـ180 على درجات (9-8)، بينما نال ما يقارب 99 في المئة من الطلبة درجات (9-4).

وعلّق نك برين، مدير كلية جميرا، بالقول:

"ما يجعلني أشعر بالفخر ليس فقط الدرجات الرفيعة التي حققوها، بل أيضاً روحهم العالية وإصرارهم وطموحهم الكامن وراء تلك النتائج. نحن نؤمن أن التعليم ينبغي أن يلهم الشباب لكي يطمحوا للأفضل، ويتبنوا التحديات، وينموا ليصبحوا أفراداً متوازنين قادرين على صناعة المستقبل. وهذه النتائج خير انعكاس لرؤيتنا."

وفي مدرسة "جيمس ويلنغتون الدولية"، أحرز 42 في المئة من المشاركات قرابة ألفي اختبار درجات (9-8)، فيما نال 96 في المئة درجات (9-4).

وقال أندرو جنكنز، مدير المدرسة:

"أشعر بفخر كبير بطلابنا ونتائجهم الاستثنائية هذا العام. فكل قصة نجاح هي انعكاس لثقافة تقوم على التميز والطموح. هذه الإنجازات دليل على عمل دؤوب من الطلبة والتعليم المتميز الذي مهد الطريق لتحقيقها."

تفوق مستمر على المعدل الوطني في إنجلترا

وأوضحت مجموعة جيمس أن متوسط نسبة الدرجات (9-7) أو ما يعادل (أ* – أ) في مدارسها يتفوق منذ عام 2013 على المعدل الوطني في إنجلترا بهوامش من رقمين. والأمر نفسه ينطبق على مستوى الدرجات (9-4) أي (أ* – ج)، حيث تفوقت مدارس المجموعة على نظيراتها في إنجلترا للعام الثاني عشر على التوالي.