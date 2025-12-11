جيل الذكريات: شباب الإمارات يفضلون الحفلات والإقامات الفندقية على الهدايا المادية

مع انطلاق موسم الأعياد، يختار ما يقرب من 74.4% من المقيمين في الإمارات التجارب — مثل الإقامات الفندقية (Staycations) أو الحفلات الموسيقية — بدلاً من الهدايا التقليدية.

سلطت بيانات جديدة صادرة عن بلاتينيوم ليست (Platinumlist)، منصة اكتشاف الفعاليات الترفيهية في الشرق الأوسط، الضوء على هذا الاتجاه المتنامي، مما يُظهر تحولاً واضحاً بعيداً عن الأشياء المادية ونحو خلق الذكريات المشتركة.

لقد ولّت الأيام التي كانت فيها الإلكترونيات أو الأزياء أو المجوهرات هي الهدية المفضلة. قال 25.6% فقط من المشاركين في الاستطلاع إنهم ما زالوا يفضلون الهدايا الملموسة.

بدلاً من ذلك، تسعى الغالبية العظمى إلى التواصل: حيث أشار 64.1% إلى "الذكريات الدائمة" كسبب رئيسي لاختيار التجارب، بينما قال 20.5% إن هذه الهدايا "تبدو أكثر شخصية وتفردًا".

مع تشكيل الشباب تحت سن الثلاثين ما يقرب من 55% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فمن المرجح أن ينمو هذا التحول. وتظهر الدراسات أن 65% من جيل الألفية يفضلون تلقي الهدايا العاطفية على الهدايا المادية.

قالت عائشة حكيم (23 عاماً)، معبّرة عن جيل يقدّر التجارب المشتركة: "أفضّل الحصول على تذكرة لحفل موسيقي مع الأصدقاء على الحصول على جهاز إلكتروني آخر — فهذه هي الأيام والأوقات التي أتذكرها وأعتز بها حقاً".

وأضاف عمر عبد الله (27 عاماً): "التجربة الغامرة تبدو أكثر شخصية من هدية تفتحها. إنها شيء تشعر به بالفعل، وليس مجرد شيء تضعه على رف."

الحفلات الموسيقية تحتل مركز الصدارة

يبرز الترفيه الحي كهدية العطلات المثالية، حيث اختار 63% من المشاركين تذاكر الحفلات الموسيقية كخيارهم الأفضل. يشهد المشهد الموسيقي في الإمارات ازدهاراً، ومن المتوقع أن يساهم بشكل كبير في سوق الترفيه الحي الذي من المتوقع أن يصل إلى 22.9 مليار دولار بحلول عام 2033.

قالت ليلى كيوان (21 عاماً): "ذهبت الشهر الماضي إلى حفل في كوكا كولا أرينا لحضور مهرجان 'Why Not! Mazzika Festival'، وكانت تجربة لا تُنسى. هذا هو نوع الهدية الذي أرغب في تقديمه — تجربة، وليس شيئاً آخر".

وأضاف نيل فارغيز: "المشهد الموسيقي الحي في دبي يحتوي على كل شيء — حفلات كبيرة، وعروض حميمية، وحتى فعاليات منبثقة. إهداء شخص ما تذكرة يشبه منحه ذكرى يمكنه استعادتها."

تشمل هدايا التجارب الشائعة الأخرى قسائم الإقامة الفندقية المحلية (18.5%)، ووجبات الغداء الفاخرة (7.4%)، وتجارب المغامرات مثل رحلات السفاري الصحراوية والقفز بالمظلات (3.7%)، وتذاكر دخول أماكن الجذب العائلية (3.7%)، وقسائم المنتجعات الصحية (3.7%). كما ينفق المستهلكون بشكل استراتيجي، حيث يخطط 53.3% لإنفاق ما بين 250 و 500 درهم على الهدية الواحدة. ومع اقتراب موسم الأعياد، يتوقع 43.5% من المشاركين الحفاظ على ميزانية الترفيه الشهرية الخاصة بهم تحت 500 درهم، بينما يخطط 43.5% آخرون لإنفاق أكثر قليلاً، في نطاق 500-1000 درهم.

الترفيه القائم على التجربة

يقول ما يقرب من تسعة من كل عشرة مقيمين إنهم يخططون لحضور حفلات موسيقية أو فعاليات موسيقية حية خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة التالية. كما يتزايد الاهتمام بالسرد التفاعلي للقصص، حيث يتطلع 23.1% بشغف لتجربة "المسرح الغامر" لأول مرة في العام المقبل. وينجذب 15.4% آخرون إلى "الجولات الثقافية أو التراثية المتخصصة"، على أمل التواصل بعمق أكبر مع محيطهم.

قال كوسمين إيفان، الرئيس التنفيذي لشركة بلاتينيوم ليست: "نرى أن الأشكال الحية والتجريبية أصبحت الأولوية القصوى في السلوك الترفيهي. يمنح الناس الآن الهدايا القائمة على التجربة في كثير من الأحيان، ما يصل إلى خمس مرات في السنة. هذا الاهتمام بالمشاركة القائمة على السرد يفتح الفرص لشركات الترفيه والضيافة لتصميم أشكال أكثر انغماساً وقابلة للتكرار وبناء ولاء أعمق للعملاء."