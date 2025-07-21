جيل ألفا يعزز حركة التسوق في الإمارات: الأطفال أصغر المتسوقين وأكبر المؤثرين

رغم أنهم ليسوا من يدفعون الفاتورة، إلا أن أطفال جيل "ألفا" – المولودين منذ عام 2010 فصاعدًا – أصبحوا يلعبون دورًا رئيسيًا في قرارات التسوق داخل المنزل.
وكشف تقرير جديد صادر عن شركة الأبحاث العالمية "GWI" (التي كانت تُعرف سابقاً باسم GlobalWebIndex)، أن هؤلاء الأطفال الرقميين بالفطرة باتوا أكثر تأثيرًا مما كان يُعتقد.
استند التقرير إلى أكثر من 20 ألف استبيان مكتمل من أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عامًا من جيل "ألفا". وأظهرت النتائج أن غالبية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 11 عامًا يشاركون الآن بنشاط – بل ويتخذون القرار في بعض الحالات – بشأن ما يتم إدخاله إلى عربة التسوق، بدءًا من المواد الغذائية إلى الألعاب والإكسسوارات.
تواصلت صحيفة خليج تايمز مع عدد من الأهالي والخبراء النفسيين لفهم مدى تأثير هذه الظاهرة في الحياة اليومية للأُسر في الإمارات.
تقول بهافيا راو، وهي أم تقيم في دبي:
"ابنتي تانزي، البالغة من العمر سبع سنوات، تسيطر فعليًا على تجربة التسوق عبر الإنترنت، خصوصًا على تطبيقات مثل Temu وShein.
دائمًا ما تحدق في شاشة هاتفي أثناء التسوق، وتختار أدوات الفنون، إكسسوارات مرحة، بل وأحيانًا مستحضرات تجميل خفيفة أو أظافر أطفال للزينة. فجأة أجدها أنشأت قائمة رغبات خاصة بها مليئة بالحقائب والإكسسوارات وكل ما تراه على الشاشة."
لكن التأثير لا يقتصر على منتجات الأطفال فقط. تقول رانيا المصري، وهي أم مصرية لطفلين:
"لم أكن أتوقع يومًا أن طفلي البالغ من العمر 9 سنوات سيكون له هذا التأثير الكبير على مشترياتنا اليومية.
من نوع رقائق الفطور إلى أحذيتي للعمل، يعطي رأيه في كل شيء. يتابع المراجعات على الإنترنت، يقارن بين الأنماط، ويعرف ما هو دارج حاليًا. وإذا اعتبر شيئًا ما غير 'مميز' وفقًا لمعاييره، فهو وأخوه يرفضانه تمامًا. حتى عندما أشتري لنفسي، يكون دائمًا بجانبي ليرشدني في الموضة."
يؤكد المختصون في مجال الصحة النفسية أن هذا التأثير المتنامي يرجع إلى التعرُّض الدائم للمحتوى الرقمي وثقافة المؤثرين.
تقول كارولين يافي، خبيرة الصحة النفسية في عيادة "مد كير كامالي":
"نشاهد هذا التأثير ليس فقط في السلوك الرقمي، بل أيضًا في فِعل القرار الاستهلاكي لدى الأطفال.
جيل 'ألفا' يمتلك وعياً رقمياً متقدماً، وهو ما يجعلهم أكثر انفتاحًا على التوصيات من المؤثرين، بل وثقةً بهم أكثر من الأصدقاء أو حتى أفراد العائلة."
وأشارت إلى أن الأطفال يقضون وقتًا طويلاً في متابعة مقاطع "فتح الصناديق" على YouTube، والمراجعات السريعة على TikTok، ومحتوى يدمج الترفيه بإعلانات غير مباشرة — جميعها تُشكّل ما يرغبون فيه، وتضعهم في موقع شريك القرار في عملية التسوق.
وأضافت يافي:
"الشركات بدأت تستجيب لهذا التغير، فتحوّل تركيزها إلى المنصات الرقمية، والتسويق عبر المؤثرين، وتجربة تفاعلية تُشرك الطفل عاطفيًا وفكريًا. فهم لا يشترون منتجات فحسب، بل يعيشون عالماً مرتبطاً بها."
وتضيف أن استراتيجيات التسويق الجديدة تتضمن "عناصر لعبية"، وتجربة مخصصة، إلى جانب الحملات المؤثرة عبر وسائل التواصل. كما تُولي أهمية لموضوعات مثل الحقيقية (Authenticity) والاستدامة، وهي قِيَم يستوعبها الأطفال بسرعة لافتة.
من جانبه، يوضح "غيريش همناني"، مدرّب الحياة ومستشار الطاقات المقيم في دبي، أن جيل ألفا يُربّى في منازل أصبحت أكثر انفتاحًا على آرائهم وميولهم.
ويقول:
"بفضل الثقافة الرقمية، لم يعد الطفل مجرّد متلقٍ ساكن، بل أصبح يتحكّم – عاطفياً – في القرار الشرائي للعائلة. حتى وإن لم يدفع الثمن، إلا أن الشركات بدأت تخاطبه مباشرة، لأنه المحرك الخفي وراء قرار الشراء. ولهذا لم تعد الشركات 'تبيع منتجات'، بل تخلق عوالم يتفاعل معها الطفل وجدانياً."
ويضيف:
"العلامات التجارية تلجأ الآن لتغليف يلفت نظر الأطفال، ومقاطع يوتيوب تشبه مواعيد اللعب، وتصميم محتوى لغوي يشعر الطفل بأنه رأيه مهم ومُعترف به. المتاجر الفعلية باتت تضبط رفوفها على مستوى نظر الطفل، والمواقع الإلكترونية تفهم لغته وأساليبه."
الخلاصة، بحسب همناني:
"الأمر لم يعد إقناع الوالد، بل إلهام الطفل. فحين يشعر الطفل بأنه مسموع ومندمج ومتحمّس، لا يطلب المنتج فحسب، بل يعتبره امتداداً لهويّته الشخصية – وذاك تأثير بالغ القوة."