جيل ألفا يعزز حركة التسوق في الإمارات: الأطفال أصغر المتسوقين وأكبر المؤثرين

رغم أنهم ليسوا من يدفعون الفاتورة، إلا أن أطفال جيل "ألفا" – المولودين منذ عام 2010 فصاعدًا – أصبحوا يلعبون دورًا رئيسيًا في قرارات التسوق داخل المنزل.

وكشف تقرير جديد صادر عن شركة الأبحاث العالمية "GWI" (التي كانت تُعرف سابقاً باسم GlobalWebIndex)، أن هؤلاء الأطفال الرقميين بالفطرة باتوا أكثر تأثيرًا مما كان يُعتقد.

استند التقرير إلى أكثر من 20 ألف استبيان مكتمل من أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عامًا من جيل "ألفا". وأظهرت النتائج أن غالبية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 11 عامًا يشاركون الآن بنشاط – بل ويتخذون القرار في بعض الحالات – بشأن ما يتم إدخاله إلى عربة التسوق، بدءًا من المواد الغذائية إلى الألعاب والإكسسوارات.

تأثير واقع في منازل الإمارات

تواصلت صحيفة خليج تايمز مع عدد من الأهالي والخبراء النفسيين لفهم مدى تأثير هذه الظاهرة في الحياة اليومية للأُسر في الإمارات.

تقول بهافيا راو، وهي أم تقيم في دبي:

"ابنتي تانزي، البالغة من العمر سبع سنوات، تسيطر فعليًا على تجربة التسوق عبر الإنترنت، خصوصًا على تطبيقات مثل Temu وShein.

دائمًا ما تحدق في شاشة هاتفي أثناء التسوق، وتختار أدوات الفنون، إكسسوارات مرحة، بل وأحيانًا مستحضرات تجميل خفيفة أو أظافر أطفال للزينة. فجأة أجدها أنشأت قائمة رغبات خاصة بها مليئة بالحقائب والإكسسوارات وكل ما تراه على الشاشة."

لكن التأثير لا يقتصر على منتجات الأطفال فقط. تقول رانيا المصري، وهي أم مصرية لطفلين:

"لم أكن أتوقع يومًا أن طفلي البالغ من العمر 9 سنوات سيكون له هذا التأثير الكبير على مشترياتنا اليومية.

من نوع رقائق الفطور إلى أحذيتي للعمل، يعطي رأيه في كل شيء. يتابع المراجعات على الإنترنت، يقارن بين الأنماط، ويعرف ما هو دارج حاليًا. وإذا اعتبر شيئًا ما غير 'مميز' وفقًا لمعاييره، فهو وأخوه يرفضانه تمامًا. حتى عندما أشتري لنفسي، يكون دائمًا بجانبي ليرشدني في الموضة."

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