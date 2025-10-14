جيتكس 2025:سيارات ذكية إماراتية للكشف عن مخالفي الإقامة

يوفر نظام الكاميرات المتطور تغطية بصرية تصل إلى 10 أمتار في جميع الاتجاهات، مما يضمن مراقبة شاملة للمنطقة المحيطة. يتيح التصميم المتكامل تشغيلًا سلسًا في مختلف الظروف البيئية، بما في ذلك العمليات النهارية والليلية، والعواصف الغبارية، والحرارة الشديدة، وهي قدرات بالغة الأهمية في ظل مناخ الإمارات العربية المتحدة الصعب.