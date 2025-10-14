جيتكس 2025:سيارات ذكية إماراتية للكشف عن مخالفي الإقامة

[ملاحظة المحرر: من السيارات الذكية إلى الروبوتات الراقصة، تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة للحصول على آخر المستجدات في الوقت الفعلي حول جيتكس 2025.]
سيتم قريبًا نشر أسطول جديد من السيارات الذكية المصممة لتحديد هوية المخالفين لقوانين الإقامة والتأشيرات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعرض الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ هذه السيارة المبتكرة في معرض جيتكس العالمي 2025، الذي يُقام من 13 إلى 17 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.
تم تجهيز "سيارة التفتيش ICP" بست كاميرات عالية الدقة، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي للمراقبة والتحليل البصري في الوقت الحقيقي، ويتم توزيعها استراتيجيًا لتوفير تغطية محيطية كاملة حول السيارة.
يلتقط النظام صورًا للوجوه آنيًا، مع إمكانيات معالجة فورية. تُحلل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ملامح الوجه بسرعة ودقة عاليتين، مما يضمن دقة التعرف.
يستطيع نظام التعرف في المركبة تحديد هوية الأشخاص المطلوبين فورًا من خلال مطابقة أنماط متطورة. كما يمكن للمفتشين الوصول إلى واجهات تشغيلية مخصصة داخل المركبة، تعرض النتائج فورًا، مما يسمح باتخاذ إجراءات فورية في الميدان.
يُرسل نظام تنبيه ذكي إشعارات فورية عند وجود تطابق مع سجل أي فرد في قاعدة البيانات، مما يُمكّن من الاستجابة السريعة. تستخدم لوحة المعلومات الداخلية تقنية تنبؤية لدعم اتخاذ القرارات المباشرة، وتحافظ على اتصال آمن ومباشر بقواعد بيانات الهيئة لضمان دقة المعالجة.
وتُعد السيارة كهربائية بالكامل بمدى يصل إلى 680 كيلومترًا، وتعمل بالطاقة النظيفة التي تحافظ على البيئة مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية عبر التضاريس المتنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يوفر نظام الكاميرات المتطور تغطية بصرية تصل إلى 10 أمتار في جميع الاتجاهات، مما يضمن مراقبة شاملة للمنطقة المحيطة. يتيح التصميم المتكامل تشغيلًا سلسًا في مختلف الظروف البيئية، بما في ذلك العمليات النهارية والليلية، والعواصف الغبارية، والحرارة الشديدة، وهي قدرات بالغة الأهمية في ظل مناخ الإمارات العربية المتحدة الصعب.
تهدف المبادرة إلى تعزيز كفاءة فرق التفتيش الميداني في معالجة مخالفات التأشيرات والإقامة بشكل آمن وفوري، مما يقلل الاعتماد على الطرق التقليدية. صُممت المركبة الميدانية خصيصًا لأغراض التفتيش الأمني الذكي، حيث تجمع بين الاستدامة والتكنولوجيا المتطورة.
صرح اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام مركز شرطة مركز دبي المالي العالمي، بأن المشروع يُعدّ ابتكارًا في أساليب الرقابة الميدانية. وأضاف: "الهدف هو دعم فرق التفتيش لدينا، وتعزيز كفاءة التعامل مع مخالفات التأشيرات والإقامة بشكل فوري وآمن، وتسريع الاستجابة لحالات الطوارئ باستخدام التحليل الآلي".
ويعرض مركز الابتكار أربعة مشاريع مبتكرة توظف الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمات العملاء، ما يعكس ريادة الهيئة في الاستفادة من التكنولوجيا لتطوير منظومة خدماتها الذكية.
بصمة الوجه الذكية: نظام رقمي شامل يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات استباقية وسلسة. يدعم سلاسة السفر والمدفوعات الآمنة، ويهدف إلى تسريع إجراءات التحقق والتكامل مع مختلف منصات الحكومة والقطاع الخاص.
مركز اتصال ذكي: منصة صوتية متطورة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، قادرة على فهم لهجات متعددة لمعالجة الاستفسارات وتقديم إجابات فورية دون تدخل بشري مباشر. صُمم النظام للتعامل مع أكثر من 20,000 مكالمة يوميًا، مما يُحسّن بشكل كبير من أوقات الاستجابة وجودة الخدمة.
باقة خدمات العمالة المنزلية: بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، أطلقت الهيئة منصة "باقة العمل" الموحدة. تتيح هذه الخدمة للأفراد إصدار أو تجديد أو إلغاء الإقامة، وإجراء الفحوصات الطبية للعمالة المنزلية عبر بوابة واحدة، مما يُقلل بشكل كبير من الخطوات والزيارات والوثائق المطلوبة.
أكد اللواء الخييلي أن هذه المشاريع تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لتلبية احتياجات المتعاملين المستقبلية. وأضاف: "تتميز المشاريع المعروضة في جيتكس باستخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم الخدمات وإنجازها وتطوير العمليات التشغيلية. إنها مشاريع مبتكرة ابتكرتها وطورتها كفاءات إماراتية داخل الهيئة"، مؤكدًا التزام الهيئة بدعم جودة حياة المجتمع.