جولة تفتيشية على مزارع الذيد لتعزيز الوعي وتطبيق القانون

أعلنت بلدية الشارقة، أن لجنة إزالة مخالفات المزارع، نفذت جولة تفتيشية على مزارع مدينة الذيد.

وركزت الزيارة على رصد المخالفات وإزالتها، كما اتخذت اللجنة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال المخالفات.

وتهدف الجولة التفقدية إلى تصحيح الممارسات السلبية وتعزيز الوعي بالاستغلال الأمثل لهذه المزارع.

وترأس اللجنة خالد بن فلاح السويدي، ورافقه عدد من الأعضاء، وتم تنفيذ الزيارة بالتعاون مع بلدية مدينة الذيد.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل جولاتها الميدانية وزياراتها لمختلف مدن الشارقة، وستنفذ حملات تفتيشية موسعة لرصد التعديات والمخالفات ومعالجتها.