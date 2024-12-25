جوقة دبي تحتفل بـ 50عاماً من ترانيم عيد الميلاد بأداء مميز
في عام 1975، شكلت رعية CSI (المالايالامية) في دبي جوقتها التي ضمت 12 عضواً فقط وأقامت أول خدمة عيد الميلاد في نفس العام. وفي وقت سابق من هذا الشهر، احتفلت الجوقة بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيسها باحتفال خاص في كنيسة الثالوث الأقدس في عود ميثاء، حيث انضم أكثر من 170 شخصاَ معًا لغناء ترانيم عيد الميلاد.
وقال القس "راجو جاكوب"، قس الرعية: "لقد كانت حقًا مناسبة عظيمة بالنسبة لنا. لقد واصلنا هذا التقليد لمدة 50 عاماً، وكل مطربينا يبذلون قصارى جهدهم في هذا التقليد. حضر الخدمة أكثر من 600 شخص، بما في ذلك "جي إي ماثيو"، الذي كان أول قائد للجوقة في عام 1975".
وقد أسرت الجوقة، التي تضم الآن 115 عضوًا، إلى جانب جوقة صغيرة تضم 55 صوتًا شابًا، الجمهور بمجموعة مختارة من الترانيم المحبوبة، مثل "بعيدًا في المذود"، و"الليلة المقدسة"، واختتمت العرض بأغنية "الليلة الصامتة" الخالدة. كما انضمت مجموعة من أعضاء الجوقة السابقين إلى العرض.
وكان "ماثيو فارغيزي"، أحد الأعضاء الإثني عشر الأصليين في الجوقة، أحد الحاضرين في الفعالية. وتذكر أول قداس لعيد الميلاد أقيم في 17 ديسمبر 1975، في قاعة جمعية المرأة في ديرة. وكان أحد أول الأحداث من هذا النوع في الإمارة. وقال: "في ذلك الوقت، كان التواصل محدودًا، ولكن على الرغم من ذلك، حضر أكثر من 100 شخص. (نتذكر) شعورنا بالإنجاز".
كما شارك كيف خصصت المجموعة عدة أشهر للتحضير لتلك الخدمة الأولى للترانيم. وقال: "لقد تدربنا لأكثر من ستة أشهر، وفتح أحد أعضاء الكنيسة منزله لنا". "على مدار الخمسين عامًا الماضية، رأيت هذا البلد ينمو جنبًا إلى جنب مع كنيستنا واليوم، لا يوجد نقص في زينة عيد الميلاد أو الهدايا. لقد كانت مشاهدة رحلة جوقة صغيرة، بدأناها بشغف، على مدار أكثر من 50 عامًا تجربة رائعة حقًا ".
ساعات طويلة من التدريب
وأكد القس راجو على تفاني أعضاء الجوقة، الذين يتدربون لساعات كل أسبوع لإتقان أدائهم. وقال: "كل يوم أحد، يصلون في الساعة 10 صباحًا أو حتى قبل ذلك للتدرب على الخدمة في الساعة 11 صباحًا، تحت القيادة الماهرة لجوبي أبراهام وجينو جوي. في بعض الأحيان، يبقون ويتدربون لساعات أطول لضمان تقديم أفضل ما لديهم".
كما أوضح كيف يتم تقسيم الترانيم حسب المواسم. وقال: "يبدأ تقويم الكنيسة في الأول من ديسمبر، وهو موسم مجيء السيد المسيح. وفي فبراير، يبدأ موسم الصوم الكبير. هذه الأغاني مختلفة وتتحدث عن آلام المسيح. وينتهي هذا الموسم بعيد الفصح. كما نحتفل بأيام مختلفة حيث تحتل منظمات مختلفة من الكنيسة مركز الصدارة".
أنشطة خيرية
وقال القس راجو إن الأنشطة الخيرية تشكل جزءًا لا يتجزأ من عمل الكنيسة، وفي هذا العام، قاد الشباب مبادرة لنشر البهجة في العيد من خلال توزيع هدايا عيد الميلاد على الفقراء.
وأضاف "وزع الأعضاء الشباب 130 صندوق أحذية على جميع الأسر في الكنيسة وطلبوا منهم أن يملؤوها بهدايا عيد الميلاد". "تم إقران كل أسرة في الكنيسة بشخص ما في مجتمع في ولاية أندرا، وطُلب منهم التسوق لشراء الهدايا لهم. في وقت سابق من هذا الشهر، سافر ثلاثة من أعضائنا الشباب - ساجي وجيثين وأبين - طوال الطريق إلى القرية، وبقوا هناك لمدة يوم، وقاموا شخصيًا بتوزيع هذه الهدايا. هذه هي القيم التي نأمل أن ننقلها إلى الجيل القادم ".
وأشار إلى أن المجموعة تعمل الآن بجد لمحاولة إيجاد مكان خاص بها. وقال: "لقد عملنا طوال هذه السنوات من خلال كنائس وقاعات أخرى. والآن نحاول بناء كنيسة خاصة بنا وأنا واثق من أننا سنكون قادرين على تحقيق ذلك".