جوقة دبي تحتفل بـ 50عاماً من ترانيم عيد الميلاد بأداء مميز

وكان "ماثيو فارغيزي"، أحد الأعضاء الإثني عشر الأصليين في الجوقة، أحد الحاضرين في الفعالية. وتذكر أول قداس لعيد الميلاد أقيم في 17 ديسمبر 1975، في قاعة جمعية المرأة في ديرة. وكان أحد أول الأحداث من هذا النوع في الإمارة. وقال: "في ذلك الوقت، كان التواصل محدودًا، ولكن على الرغم من ذلك، حضر أكثر من 100 شخص. (نتذكر) شعورنا بالإنجاز".