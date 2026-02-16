جودة أصول البنوك الإماراتية في مأمن من التباطؤ العقاري

من المتوقع أن تظل البنوك في الإمارات مرنة حتى مع تباطؤ سوق العقارات تدريجياً على مدى الـ 12 إلى 18 شهراً المقبلة، بعد نصف عقد من النمو القوي، وفقاً لتصنيفات "موديز". من المرجح أن تحمي القيود التنظيمية على التعرض العقاري، واحتياطيات رأس المال القوية، والسيولة المتينة جودة أصول المقرضين' في حال حدوث تراجع.

على الرغم من تعرض بنوك الإمارات لقطاع العقارات من خلال قروض الشركات والرهون العقارية، فقد ساعدت الإجراءات التنظيمية في احتواء المخاطر، وفقاً لوكالة التصنيف. في عام 2022، حدد المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE) سقف التعرض لقطاعي البناء والعقارات بنسبة 30 بالمائة من الأصول المرجحة بالمخاطر الائتمانية. في النصف الأول من عام 2025، بلغ إجمالي التعرض حوالي 18.3 بالمائة، مما يمنح البنوك القدرة على زيادة التمويل لقطاع العقارات.

بالإضافة إلى ذلك، ساهمت عوامل أخرى أيضاً في اتجاه تنازلي في محفظة إقراض البنوك’، بما في ذلك السيولة القوية في الاقتصاد، والسداد المبكر من الشركات، وفترة أسعار الفائدة المرتفعة.