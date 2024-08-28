جواهر المهري.. ممرضة إماراتية تلهم الأجيال

في مجال لا تحظى فيه المرأة الإماراتية بشعبية كبيرة، أحدثت ممرضة شابة ضجة كبيرة وغيّرت المفاهيم. جواهر المهري، الممرضة الإماراتية البالغة من العمر 24 عاماً، تضع معياراً جديداً من خلال تفانيها في مهنة كانت تعتبر في السابق غير تقليدية بالنسبة للنساء في الإمارات العربية المتحدة.