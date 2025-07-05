"جواز السفر الثاني" في مهب الريح: آلاف المقيمين بالإمارات يواجهون مصيراً مجهولاً

الآلاف من سكان الإمارات ممن اشتروا جوازات سفر ثانية يواجهون مستقبلاً غامضاً

مع تشديد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للقواعد المتعلقة ببرامج الجنسية مقابل الاستثمار، يخاطر الكثيرون بفقدان حريات السفر التي دفعوا ثمنها.

نشرت في: السبت 5 يوليو 2025، 6:00 صباحاً

بقلم: مظهر فاروقي

يواجه الآلاف من سكان الإمارات الذين حصلوا على جوازات سفر من خلال برامج الجنسية مقابل الاستثمار (CBI) من دول مثل دومينيكا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، كمبوديا، ومصر، عاصفة لم يرونها قادمة. لقد استثمر البعض مدخرات حياتهم، معتقدين أن هذه الجوازات ستفتح لهم آفاق التنقل العالمي، والمزايا الضريبية، والأمان على المدى الطويل.

في 14 يونيو، وقع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مذكرة تمنح 36 دولة - بما في ذلك العديد من الدول التي لديها برامج الجنسية مقابل الاستثمار - مهلة 60 يوماً، تنتهي في 13 أغسطس 2025، لتلبية معايير التدقيق الصارمة وتبادل المعلومات أو مواجهة حظر التأشيرات. كما يعمل الاتحاد الأوروبي على سن تشريعات لتعليق الدخول بدون تأشيرة إلى منطقة شنغن للدول التي تعاني من ضعف الرقابة. وإذا تم إقرار القانون، فقد يدخل حيز التنفيذ بحلول سبتمبر.

بالنسبة للمغتربين من الهند وجنوب آسيا والشرق الأوسط، فإن الآثار وخيمة. أصبحت الجنسية الثانية مساراً شائعاً للسفر العالمي والمرونة المالية. عادة ما تنفق العائلات ما بين 115,000 دولار و 330,000 دولار على جوازات السفر من دول الكاريبي وغيرها من ولايات الجنسية مقابل الاستثمار التي وعدت بالوصول إلى أكثر من 140 دولة.

"إنها عاصفة كاملة، ولم يرها العديد من حاملي جوازات السفر قادمة،" يقول سام بيات، مؤسس شركة "بيات للخدمات القانونية" في دبي ورائد في هجرة الاستثمار الدولي في المنطقة. "استثمر الناس مئات الآلاف من الدولارات في برامج الجنسية، معتقدين أنها تذكرتهم إلى الحرية العالمية. الآن، يواجهون قيوداً مفاجئة قد تجعل تلك الجوازات عديمة الفائدة عملياً."

يُشعر تداعيات هذا الأمر بحدة أكبر في الإمارات، حيث يشكل الوافدون ما يقرب من 90 في المائة من السكان. بينما لا تتوفر بيانات دقيقة عن الجنسيات، يقدر بيات أن أكثر من 10,000 طلب تم تقديمها من المنطقة في السنوات الأخيرة. "بافتراض ثلاثة أفراد لكل طلب، نحن ننظر بسهولة إلى 30,000 شخص، العديد منهم مقيمون في الإمارات، قد يتأثرون."

الآلاف في مأزق: الهنود المتنازلون عن جنسيتهم في صدارة المتضررين

وفقًا للبيانات التي شاركتها المفوضية الأوروبية، أصدرت خمس دول من دول شرق الكاريبي التي تطبق برامج الجنسية مقابل الاستثمار - أنتيغوا وبربودا، دومينيكا، غرينادا، سانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا - أكثر من 100 ألف جنسية جماعياً بين عامي 2014 ومنتصف 2024.

الأزمة حادة بشكل خاص بالنسبة للمواطنين الهنود في الإمارات. لا تسمح الهند بازدواج الجنسية، لذا اضطر العديد ممن اختاروا جنسية ثانية إلى التنازل عن جوازات سفرهم الهندية. يشير تقرير هينلي وشركاؤه للهجرة والثروة الخاصة لعام 2024 إلى أن 4300 هندي ثري تخلوا عن جنسيتهم في عام 2023، حيث اختار العديد منهم برامج الجنسية مقابل الاستثمار الكاريبية أو غيرها أثناء إقامتهم في الخليج.

"لقد اتخذنا هذه الخطوة معتقدين أننا نؤمن مستقبلنا. الآن يبدو أن كل شيء معلق في الهواء،" قال وافد هندي مقيم في دبي حصل على جواز سفر سانت لوسيا في عام 2022. وأضاف: "أتابع التطورات وآمل ألا نصل إلى نقطة نترك فيها بدون خيارات حقيقية."

"بالنسبة للعائلات التي باعت ممتلكات أو استخدمت مدخراتها لتأمين جوازات سفرها الثانية، فإن هذا ليس مجرد تغيير في السياسة - بل هو أزمة شخصية،" قال بيات. "قد يشعرون بالخيانة، خاصة أولئك الذين تخلوا عن جنسياتهم."

الوكالات المحلية في الخليج، التي روج العديد منها لهذه البرامج بقوة على أنها استثمارات منخفضة المخاطر وعالية العائد، تتعرض لضغوط أيضاً. يقول بيات: "قد تكون هذه نهاية المطاف لعشرات الشركات التي بنت أعمالها على جوازات السفر الكاريبية."

"التغيير التجميلي غير كافٍ": دعوة للإصلاح الجذري

أشار تقرير للمفوضية الأوروبية عام 2023 إلى إصدار 88 ألف "جواز سفر ذهبي" من قبل دول الكاريبي، مما أثار مخاوف بشأن التساهل في إجراءات العناية الواجبة والمتقدمين ذوي المخاطر العالية. كما تستهدف المذكرة الأمريكية كمبوديا ومصر - في إشارة إلى أن القضية لم تعد مقتصرة على منطقة البحر الكاريبي.

تتعهد العديد من الدول بالإصلاحات، لكن بيات يرى أن التغييرات التجميلية لن تكون كافية. "النموذج التدريجي الذي يعتمد على المصداقية أولاً هو المسار الوحيد للمضي قدماً. بدون إصلاح هيكلي، تخاطر برامج الجنسية مقابل الاستثمار بأن يُنظر إليها كتهديد أمني بدلاً من أداة تنمية مشروعة."

ويحذر: "الروابط الكومنولثية أو حسن النية الدبلوماسية السابقة لن تحمي الدول من الإنفاذ إذا فشلت برامج جنسيتها في تلبية المعايير الحديثة للنزاهة."

"تعليق الاتحاد الأوروبي لبرنامج فانواتو وحكم محكمة العدل الأوروبية ضد مالطا خلق سابقة قانونية وسياسية واضحة - يجب أن تتضمن برامج الجنسية مقابل الاستثمار إقامة حقيقية، واندماجاً، ومساءلة عامة، أو مواجهة العواقب."

"الوصول بدون تأشيرة إلى المملكة المتحدة أو شنغن ليس حقاً مكتسباً بالولادة، بل هو امتياز يعتمد على الثقة. وهذه الثقة تتآكل بسرعة بالنسبة للبلدان التي تواصل تشغيل نماذج جنسية مقابل الاستثمار غير شفافة أو عفا عليها الزمن."

بالنسبة لدول مثل سانت كيتس ونيفيس أو دومينيكا، التي تعتمد بشكل كبير على الإيرادات من مبيعات الجنسية لتمويل البنية التحتية والمدارس والمستشفيات، فإن المخاطر عالية. قال بيات: "حظر السفر الأمريكي سيؤدي إلى تدمير اقتصاداتهم المحلية، ومعظم سكانهم لن يفهموا السبب."

بدائل آمنة: الإقامة الذهبية في الإمارات خيار جذاب

وسط حالة عدم اليقين المتزايدة، يستكشف العديد من الأفراد المتضررين بدائل آمنة، لا سيما تأشيرة الإقامة الذهبية في الإمارات لمدة 10 سنوات.

"نحن نشهد تحولاً كبيراً في مشهد الجنسية عن طريق الاستثمار،" يقول رياد كمال أيوب، المدير العام لشركة راياد لخدمات الهجرة (Rayad Group Immigration Services). "يشير التحول بعيداً عن شراء جوازات السفر الجاهزة إلى التحول نحو مسارات أكثر استدامة وشرعية."

أنشأت شركته مكتب مساعدة لمساعدة الأفراد المتضررين مع تطور القواعد. يقول رياد: "الجاذبية المتزايدة لبرامج مثل تأشيرة الإقامة الذهبية في الإمارات تكمن في مصداقيتها." "كما أن الأنظمة القائمة على النقاط في كندا وأستراليا ونيوزيلندا تكتسب زخماً، حيث تعطي الدول الأولوية لمؤهلات المتقدمين والقيمة طويلة الأجل على النقد."

يؤكد بيات بوضوح: فكرة هجرة الاستثمار ليست تحت الهجوم، بل طريقة إساءة استخدامها فقط. يقول: "الجنسية حق سيادي، لكنها تحمل مسؤوليات على كل من الدولة المصدرة والفرد." "رسالة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واضحة وقوية: تكيّفوا أو سيتم إقصاؤكم."