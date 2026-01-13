جواز السفر الإماراتي يقفز للمركز الخامس عالمياً في 2026

في المركز الخامس، وُضعت الإمارات إلى جانب المجر والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا، مما يتيح لحاملي جواز سفر الإمارات إمكانية الدخول بدون تأشيرة أو الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى 184 دولة. تصدرت سنغافورة القائمة حيث يتيح جواز سفرها الوصول إلى 192 دولة، تلتها اليابان وكوريا الجنوبية في المركز الثاني، بينما جاءت الدنمارك ولوكسمبورغ وإسبانيا والسويد في المركز الثالث.