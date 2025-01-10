جواز السفر الإماراتي ضمن أقوى 10 جوازات سفر عالمياً
احتل جواز سفر دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة العاشرة بين أقوى جوازات السفر في العالم بحلول عام 2025، مع إمكانية الدخول بدون تأشيرة أو الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى 185 دولة، متقدماً مرتبة واحدة عن العام الماضي، وفقاً لأحدث تصنيف أصدرته شركة "هينلي آند بارتنرز".
ويشهد تصنيف الإمارات تحسناً، حيث ارتفع من المركز 15 في عامي 2022 و2023 إلى المركز 11 في عام 2024 والمركز 10 في عام 2025.
وشهدت الدولة أكبر زيادة في عام 2018 عندما قفز تصنيفها من المرتبة 38 في عام 2017 إلى المرتبة 21.
وانضمت لاتفيا وليتوانيا وسلوفينيا إلى الإمارات العربية المتحدة في المركز العاشر.
بعض الدول الشهيرة التي يمكن لحامل جواز سفر الإمارات العربية المتحدة السفر إليها بدون تأشيرة:
كندا
الصين
الدنمارك
فنلندا
ألمانيا
اليونان
اليابان
جزر المالديف
موريشيوس
المغرب
نيوزيلندا
النرويج
سنغافورة
إسبانيا
سويسرا
تايلاند
تركيا
المملكة المتحدة
ومن بين دول الخليج الأخرى، جاءت قطر في المرتبة 47، والكويت في المرتبة 50، والبحرين والمملكة العربية السعودية في المرتبة 58، بينما جاءت عُمان في المرتبة 59.
استند المؤشر ومحتوياته إلى البيانات التي قدمتها هيئة النقل الجوي الدولي (IATA). ويشمل المؤشر 199 جواز سفر مختلفًا و227 وجهة سفر مختلفة.
وعلى الصعيد العالمي، ظل جواز سفر سنغافورة الأقوى مع إمكانية دخول 195 دولة بدون تأشيرة. وفي عام 2024، احتلت جوازات سفر فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وإسبانيا أيضًا المرتبة الأقوى، لكنها تراجعت هذا العام عن الصدارة.
في عام 2025، ستحتل اليابان المرتبة الثانية تليها فنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وإسبانيا في المرتبة الثالثة مع 192 وجهة بدون تأشيرة.