جواز السفر الإماراتي ضمن أقوى 10 جوازات سفر عالمياً

احتل جواز سفر دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة العاشرة بين أقوى جوازات السفر في العالم بحلول عام 2025، مع إمكانية الدخول بدون تأشيرة أو الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى 185 دولة، متقدماً مرتبة واحدة عن العام الماضي، وفقاً لأحدث تصنيف أصدرته شركة "هينلي آند بارتنرز".