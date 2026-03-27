جوازك جزء من التاريخ.. "كأس دبي العالمي 2026" يزين وثائق الزوار

ترحب الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بالمسافرين الوافدين إلى مطارات دبي بطابع خاص ذي إصدار محدود يحمل شعار “كأس دبي العالمي 2026”، احتفالاً بالنسخة الثلاثين، المعروفة أيضاً باليوبيل اللؤلؤي، لهذا الحدث العالمي المرموق.
إليكم كيف يبدو طابع كأس دبي العالمي الثلاثين:
سيقام السباق الأيقوني في 28 مارس في مضمار ميدان لسباق الخيل بدبي، ويُعرف بأنه أحد أشهر وأثمن مسابقات سباق الخيل في العالم’، ويجذب المتحمسين من جميع أنحاء العالم.
ما بدأ كرؤية جريئة نما ليصبح ظاهرة عالمية، حيث تتلاقى التميز الرياضي والتعبير الإبداعي بطريقة مذهلة.
عندما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كأس دبي العالمي (DWC) في عام 1993، كان هدفه بسيطاً: جلب أفضل خيول العالم’ إلى الإمارة. بعد ما يقرب من ثلاثة عقود، تطورت تلك الرؤية إلى شيء أعظم بكثير.
ما بدأ كتجربة جريئة في سباقات الخيل الدولية أصبح الآن الحدث الاجتماعي الأكثر ترقباً في الإمارات العربية المتحدة’ — مزيجاً مبهراً من الرياضة النخبوية، والأزياء الراقية، والسياحة، والتواصل العالمي.
سيتم بث النسخة الثلاثين التاريخية من كأس دبي العالمي البالغة قيمتها 30.5 مليون دولار مباشرة من قبل 40 جهة بث قياسية، لتصل إلى جماهير في أكثر من 150 دولة.
يستقطب كأس دبي العالمي نخبة الخيول من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك كالانداغان المدرب فرنسيًا، الذي اختتم العام الماضي بفوز في كأس اليابان، مما عزز سمعته في قمة عالم السباقات.
بعيدًا عن المضمار، يحتفل كأس دبي العالمي بالأناقة والجاذبية. أصبحت مسابقة World Cup Style Stakes من أبرز فعاليات الحدث، حيث يعرض عشاق الموضة أجمل إطلالاتهم ويتنافسون على جوائز مرموقة مثل أفضل سيدة أناقة، وأفضل رجل أناقة، وأفضل قبعة، وأفضل ثنائي أناقة.