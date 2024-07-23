جوازالسفر الإماراتي في قائمة ال10 الأقوى عالمياً
الإمارات تنضم إلى قائمة أقوى 10 جوازات سفر في العالم بحسب مؤشر "هينلي" لجوازات السفر الصادر يوم الثلاثاء
فقد أحرز جواز السفر الإماراتي المرتبة التاسعة، حيث يتيح لحامله دخول 185 دولة وإقليماً دون الحاجة إلى تأشيرة.
وقد شهدت دولة الإمارات قفزة ملحوظة في التصنيف، متقدمة بـ 53 مركزاً بعد أن كانت تحتل المركز 62 لتصل بذلك إلى المركز التاسع الحالي، وهذا بفضل إضافة 152 وجهة منذ بدء تصنيف مؤشر "هنلي" عام 2006.
ومؤشر جوازات السفر "هنلي" هو التصنيف الأصلي والمعتمد لجميع جوازات السفر في العالم بناءً على عدد الوجهات التي يمكن لحامليها دخولها دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة. ويعتمد المؤشر على بيانات حصرية من اتحاد النقل الجوي الدولي، أكبر قاعدة بيانات لمعلومات السفر يتم معالجتها بواسطة فريق الأبحاث لدى شركة "هنلي وشركاه".
وقال الدكتور" يورج ستيفن"، الرئيس التنفيذي لشركة "هينلي وشركاه"، أنّ "الصعود السريع الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة هو نتيجة للجهود المنسقة من قبل الحكومة الإماراتية لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة والاستثمار".
وأضاف: "لقد أظهرت أبحاثنا باستمرار وجود علاقة قوية بين عدد الدول التي يمكن لحاملي جواز الدولة دخولها دون الحاجة إلى تأشيرة وبين ازدهارها الاقتصادي. فالدول التي يتمتع جواز سفرها بأكبر عدد ممكن من الوجهات المعفية من التأشيرة عادة ما تستفيد من ناتج محلي إجمالي أعلى للفرد، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وعلاقات تجارية دولية أكثر قوة".
المركز الأول
سنغافورة هي الدولة الوحيدة التي تصدرت التصنيف بعد أن استعادت لقب "أقوى جواز سفر في العالم" في أحدث تصنيف، حيث يتمتع مواطنوها الآن بإمكانية السفر إلى 195 وجهة من أصل 227 حول العالم دون تأشيرة.
في حين تراجعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وإسبانيا إلى المركز الثاني، حيث يتمتع جواز سفر كل من هذه الدول بإمكانية السفر إلى 192 وجهة دون تأشيرة.
وتتزاحم العديد من الدول على المركز الثالث، حيث تتمتع سبع دول بـ191 وجهة دون تأشيرة مسبقة. وهذه الدول هي: النمسا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا وكوريا الجنوبية والسويد.
وتحتل المملكة المتحدة وبلجيكا والدنمارك ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا المركز الرابع بـ 190 وجهة دون تأشيرة.
وتحتل أستراليا والبرتغال معاً المركز الخامس مع إمكانية السفر إلى 189 وجهة دون تأشيرة.
الدول الأخرى ضمن قائمة أقوى 10 جوازات سفر
وتحتل اليونان وبولندا المركز السادس بـ 188 وجهة دون تأشيرة، تليهما في المركز السابع كندا والتشيك وهنغاريا ومالطا حيث يمكن لمواطنيها السفر إلى 187 دولة وإقليماً دون تأشيرة.
وفي المقابل، تواصل الولايات المتحدة تراجعها المستمر على مدى العقد الماضي، حيث تراجعت إلى المركز الثامن، مع إمكانية مواطنيها السفر إلى 186 وجهة دون تأشيرة. مع العلم أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة كانا يحتلان المركز الأول على المؤشر منذ 10 سنوات في عام 2014.
وتحتل كل من الإمارات وإستونيا وليتوانيا المركز التاسع، حيث يمكن لمواطني هذه الدول السفر إلى 185 وجهة دون تأشيرة، فيما تحتل أربع دول المركز العاشر بـ 184 وجهة دون تأشيرة، وهذه الدول هي: أيسلندا ولاتفيا وسلوفاكيا وسلوفينيا.
وتتذيل المراكز العشرة الأولى أيسلندا ولاتفيا وسلوفاكيا وسلوفينيا بـ 184 وجهة دون تأشيرة.
يتضمن مؤشر جوازات السفر "هنلي" على تصنيف لـ 199 جواز سفر مختلف و227 وجهة سفر متنوعة. يمكن الاطلاع على التصنيفات الكاملة على موقعه الالكتروني.
تصنيف جوازات السفر
يقارن مؤشر جوازات السفر "هنلي" عدد الوجهات من أصل 227 وجهة التي يمكن السفر إليها دون تأشيرة لـ 199 جواز سفر مختلف. إذا لم تكن هناك حاجة إلى تأشيرة، فسيتم إعطاء جواز السفر هذا درجة قيمتها 1.
وينطبق الشيء نفسه على التأشيرة عند الوصول وتصاريح الزيارة أو التصاريح الإلكترونية عند دخول الوجهة. وعندما تكون التأشيرة مطلوبة، أو عندما يتعين على حامل جواز السفر الحصول على تأشيرة إلكترونية معتمدة من الحكومة قبل المغادرة، يتم إعطاء جواز السفر هذا درجة قيمتها 0. ينطبق هذا أيضاً إذا كنت بحاجة إلى موافقة حكومية مسبقة للحصول على تأشيرة عند الوصول. والخلاصة هي أنّ مجموع النقاط لكل جواز سفر يساوي عدد الوجهات التي لا تحتاج إلى تأشيرة (القيمة = 1).