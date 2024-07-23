جوازالسفر الإماراتي في قائمة ال10 الأقوى عالمياً

الإمارات تنضم إلى قائمة أقوى 10 جوازات سفر في العالم بحسب مؤشر "هينلي" لجوازات السفر الصادر يوم الثلاثاء

فقد أحرز جواز السفر الإماراتي المرتبة التاسعة، حيث يتيح لحامله دخول 185 دولة وإقليماً دون الحاجة إلى تأشيرة.

وقد شهدت دولة الإمارات قفزة ملحوظة في التصنيف، متقدمة بـ 53 مركزاً بعد أن كانت تحتل المركز 62 لتصل بذلك إلى المركز التاسع الحالي، وهذا بفضل إضافة 152 وجهة منذ بدء تصنيف مؤشر "هنلي" عام 2006.

ومؤشر جوازات السفر "هنلي" هو التصنيف الأصلي والمعتمد لجميع جوازات السفر في العالم بناءً على عدد الوجهات التي يمكن لحامليها دخولها دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة. ويعتمد المؤشر على بيانات حصرية من اتحاد النقل الجوي الدولي، أكبر قاعدة بيانات لمعلومات السفر يتم معالجتها بواسطة فريق الأبحاث لدى شركة "هنلي وشركاه".

وقال الدكتور" يورج ستيفن"، الرئيس التنفيذي لشركة "هينلي وشركاه"، أنّ "الصعود السريع الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة هو نتيجة للجهود المنسقة من قبل الحكومة الإماراتية لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة والاستثمار".