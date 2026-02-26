"جوازات سفر" وجوائز في مساجد دبي ترسم بهجة رمضان في قلوب الصغار

كما أبدت إعجاباً خاصاً بإضافة "شاحنة الآيس كريم" المفاجئة التي تطوف على المساجد المشاركة، وأضافت: "كانت ابنتي مترددة في البداية، لكني أخبرتها أولاً أن الله سيحبها لأنها تصلي، وثانياً أنها قد تحصل على الآيس كريم، ولكن عليها أن تكون هناك وتجرب حظها. أشعر أنها فكرة جميلة لمكافأة الأطفال، وكمجموعة، أنا سعيدة جداً بهذه المبادرة التي تحفز أطفالي على الذهاب للمسجد لصلاة التراويح".



من جانبه، شارك حمد الشامسي، وهو والد من مدينة العين، إعجابه بالبرنامج الذي شهده أثناء زيارته لدبي، وقال: "على الرغم من أننا لسنا من سكان دبي وأطفالي لا يشاركون في المبادرة، إلا أنني رأيتها العام الماضي وهذا العام، وهي من أجمل المبادرات على الإطلاق. إنها تعزز علاقة الأطفال بالمسجد وبالحي (الفريج)، حيث يتعرفون على الإمام وتنشأ بينهم روح من المنافسة الشريفة".