"جوازات سفر" وجوائز في مساجد دبي ترسم بهجة رمضان في قلوب الصغار

يقوم مئات الأطفال في جميع أنحاء دبي بجمع الأختام بحماس في "جوازات سفر" خاصة كل ليلة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك كجزء من مبادرة "عيال الفريج".
البرنامج الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي (IACAD)، وفي عامه الثاني حالياً، قد توسع ليشمل أكثر من 300 مسجد، حيث حظي بإشادة واسعة من قبل أولياء الأمور لدوره في جعل تجربة رمضان أكثر تفاعلاً ولا تنسى بالنسبة للصغار.
إشادة أولياء الأمور بالنهج الإبداعي
تشجع المبادرة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 عامًا على حضور صلاة التراويح الليلية، حيث يتلقون ختمًا من إمام المسجد في جواز سفر رمضان الخاص بهم. الهدف هو غرس حب الصلاة والارتباط القوي بالمسجد المحلي والمجتمع منذ سن مبكرة.
كما أبدت إعجاباً خاصاً بإضافة "شاحنة الآيس كريم" المفاجئة التي تطوف على المساجد المشاركة، وأضافت: "كانت ابنتي مترددة في البداية، لكني أخبرتها أولاً أن الله سيحبها لأنها تصلي، وثانياً أنها قد تحصل على الآيس كريم، ولكن عليها أن تكون هناك وتجرب حظها. أشعر أنها فكرة جميلة لمكافأة الأطفال، وكمجموعة، أنا سعيدة جداً بهذه المبادرة التي تحفز أطفالي على الذهاب للمسجد لصلاة التراويح".
من جانبه، شارك حمد الشامسي، وهو والد من مدينة العين، إعجابه بالبرنامج الذي شهده أثناء زيارته لدبي، وقال: "على الرغم من أننا لسنا من سكان دبي وأطفالي لا يشاركون في المبادرة، إلا أنني رأيتها العام الماضي وهذا العام، وهي من أجمل المبادرات على الإطلاق. إنها تعزز علاقة الأطفال بالمسجد وبالحي (الفريج)، حيث يتعرفون على الإمام وتنشأ بينهم روح من المنافسة الشريفة".
وصف الشامسي اللحظات المؤثرة التي تخلقها المبادرة قائلاً: "إنه مشهد جميل ومؤثر عندما يرسل الأب أو الأم طفلهم إلى الإمام بعد الصلاة للحصول على الختم، حيث يرحب بهم الإمام ويبارك لهم. هذا يثري حقاً تجربة الذهاب إلى المسجد لكل من الوالدين والأطفال".
اتفقت منى الجلاف، وهي أم لولدين شاركا في العام الماضي، مع هذه المشاعر قائلة: "أحب هذه المبادرة لأنها تغرس في نفوس الأطفال حب الالتزام بالصلاة والذهاب إلى المسجد. لقد شارك أبنائي العام الماضي، وكانوا ملتزمين جداً وأحبوا الفكرة".
يُذكر أن برنامج "عيال الفريج" يُعد جزءاً رئيسياً من حملة "موسم الألفة" الأوسع نطاقاً، والتي تهدف إلى الاحتفاء بالتقاليد الثقافية والدينية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز الروابط المجتمعية طوال الشهر الفضيل.