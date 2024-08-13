جهود طبية مشتركة تنقذ حياة مريضة إندونيسية بأبوظبي

بعد إجراء عملية الزرع، تعافت نور بشكل جيد وخرجت من المستشفى ولكنها مازالت تترد إلى المستشفى من أجل استشارات المتابعة. قال الدكتور رحان سيف: "لقد كانت العملية ناجحة تماماً ويمكن لنور أن تتطلع إلى عيش حياة طبيعية بصحة تامة وذلك بفضل كرم أسرة المتبرع التي تبرعت بالعضو وأنقذت حياتها في الوقت المناسب، كما نشكر وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة - أبوظبي، والمركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وسفارة الكويت ومطارات أبوظبي على دعمهم".