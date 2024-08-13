جهود طبية مشتركة تنقذ حياة مريضة إندونيسية بأبوظبي
سابق الأطباء الزمن لنقل كبد من الكويت إلى أبو ظبي، حيث اجتمع الخبراء من الأطباء وتعاونوا عبر الحدود لإنقاذ حياة وافدة أندونيسية تبلغ من العمر 43 عاماً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتعيش نور في الدولة منذ 14 عاماً حيث تعمل لدى عائلة إماراتية اعتبرتها أحد أفرادها، وأصيبت فجأة بمرض حاد في الكبد والذي تطور بسرعة إلى فشل كبدي حاد.
وفي ظل عدم وجود متبرعين محليين، تم إصدار تنبيه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وتم تحديد كبد متوافق في الكويت وفي غضون 48 ساعة قامت مدينة برجيل الطبية والمركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية بوزارة الصحة وغيرها من الهيئات الإقليمية بتسهيل هذه العملية المنقذة للحياة.
وعندما علمت أسرة نور بحالتها سافرت إلى أبوظبي لدعمها وقالت "ليلاتول فيتري"، شقيقة نور: "لقد صُدمنا تماماً عندما علمنا بحالتها".
"كل ما كان بوسعنا فعله هو الدعاء لها وعندما سمعنا عن وجود متبرع شعرنا بالامتنان الشديد له".
ماذا حدث لنور؟
أوضح الدكتور "رحان سيف" - مدير قسم زراعة الأعضاء في مستشفى برجيل - طبيعة الحالة الطارئة وتدهور حالة نور بعد نقلها إلى المستشفى، وقال: "لقد تم إدخالها إلى المستشفى وهي تعاني من إصابة حادة بالتهاب الكبد والذي سرعان ما تطور إلى فشل كبدي حاد. إن التعامل مع مثل هذه الحالة أمر صعب للغاية بسبب التطور السريع والمضاعفات الشديدة دون إجراء عملية زرع وقد استوفت المريضة معايير عملية زرع الكبد العاجلة جداً وتطلبت حالتها تدخلاً فورياً".
وبحسب الخبراء، فإن المرضى الذين يعانون من فشل الكبد الحاد معرضون لخطر الإصابة باليرقان الشديد والنزيف واعتلال الدماغ (ضعف عصبي) والالتهابات وفشل الأعضاء المتعددة.
قال الدكتور رحان سيف: "بدأ ظهور اليرقان على نور كما بدأ فشل الكبد الحاد يؤثر على دماغها. وهذه الحالة تنطوي على مخاطر عالية جداً للوفاة تتجاوز 80 في المائة إذا لم يتم إجراء عملية زرع الكبد في غضون 48 ساعة بمجرد استيفاء المعايير؛ لذلك، كان من الضروري العثور على متبرع متوافق وإجراء عملية الزرع في أقرب وقت ممكن".
نداء للمساعدة عبر الحدود
ومع تدهور حالتها الصحية، بدأت مدينة برجيل الطبية في أبو ظبي عملية بحث عاجلة عن متبرع بالكبد. وكانت المخاطر عالية بشكل كبير فبدون إجراء عملية زرع كبد في غضون 48 ساعة، كانت احتمالات البقاء على قيد الحياة أقل من 20 في المائة. وفي ظل عدم توفر متبرعين مناسبين في الإمارات العربية المتحدة توسع البحث بسرعة ليشمل منطقة مجلس التعاون الخليجي بأكملها.
وفي النهاية تم العثور على كبد مناسب في الكويت. وكان المتبرع فرداً متوفى دماغياً اتخذت أسرته قراراً منقذاً للحياة بالتبرع بكبده. وما تلا ذلك كان سباقاً ضد الزمن من شأنه أن يوحد الفرق الطبية في البلدين لإنقاذ حياة نور.
رحلة ذات مخاطر عالية
كانت الإجراءات اللوجستية للعملية أشبه بالعمل السينمائي، ومع اقتراب الموعد سافر الدكتور "جوراب سين" من مدينة برجيل الطبية إلى الكويت لاستلام كبد المتبرع، وفي الوقت نفسه قام فريق طبي متخصص في أبوظبي بقيادة الدكتور سيف والدكتور "جونز شاجي ماثيو"، أخصائي زراعة البطن وجراحة الكبد والكلى، بإعداد نور لعملية زرع الكبد المعقدة.
تم ترتيب طائرة خاصة مستأجرة لنقل الكبد من الكويت إلى أبوظبي وتم نقل الكبد بنجاح من الكويت إلى مدينة برجيل الطبية حيث كان فريق الجراحين جاهزاً لإجراء العملية المنقذة للحياة وكان الدكتور "رامامورثي باسكاران"، استشاري تخدير زراعة الأعضاء أيضاً ضمن الفريق الطبي.
قال الدكتور "جونز شاجي ماثيو": "كان علينا أن نتأكد أن يكون التوقيت دقيقاً لتقليل الوقت الإقفاري أي الفترة التي يظل فيها الكبد خارج الجسم. كان هذا أمراً بالغ الأهمية لنجاح عملية الزراعة".
واستغرقت العملية، بما في ذلك استخراج الكبد والزراعة حوالي 14 ساعة من البداية إلى النهاية. وقال الدكتور رحان سيف: "إن الرسالة الرئيسية هي الحاجة الملحة إلى التعرف المبكر على فشل الكبد الحاد والإحالة في الوقت المناسب إلى مركز زرع الكبد وهذا ما يمكنه أن يحدث الفارق بين الحياة والموت".
التعافي
بعد إجراء عملية الزرع، تعافت نور بشكل جيد وخرجت من المستشفى ولكنها مازالت تترد إلى المستشفى من أجل استشارات المتابعة. قال الدكتور رحان سيف: "لقد كانت العملية ناجحة تماماً ويمكن لنور أن تتطلع إلى عيش حياة طبيعية بصحة تامة وذلك بفضل كرم أسرة المتبرع التي تبرعت بالعضو وأنقذت حياتها في الوقت المناسب، كما نشكر وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة - أبوظبي، والمركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وسفارة الكويت ومطارات أبوظبي على دعمهم".
ومثلت الأسرة الإماراتية التي كانت تعمل معها المريضة دوراً مهماً في ضمان حصولها على الرعاية الطبية الفورية وتقديم الدعم لها.
وقالت ريم حسن البلوشي: "إنها بمثابة فرد من العائلة بالنسبة لنا ونحن ممتنون للأطباء والسلطات التي شاركت في رعايتها، لقد كانت الاستجابة السريعة والعلاج الذي تلقته استثنائياً".
وقالت "ليلاتول فيتري": "نحمد الله تعالى على النعمة وأن أختي تستطيع أن تعيش الحياة بصحتها الآن، كما نشكر الأسرة الإماراتية التي اعتبرتها فرداً من عائلتها".
وأضافت "ليلاتول فيتري": "لقد كان الدعم والرعاية التي تلقتها بفضل الجهود التعاونية للأطباء والهيئات مذهلين. إنها مقاتلة ونحن سعداء برؤيتها تتعافى".