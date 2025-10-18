جهاز ذكي لرصد المخالفات المرورية في الشارقة
من أجل تحقيق انسيابية أفضل للحركة المرورية وتقليل الحوادث على طرق الشارقة، أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة جهازاً ذكياً جديداً يرصد مخالفات المرور في الوقت الفعلي.
وفي مقطع فيديو نشرته شرطة الشارقة على منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عرضت الشرطة الجهاز الذي يحمل اسم "راصد"، والذي يهدف إلى ضبط السائقين الذين يقومون بالانعطاف في الاتجاه الخاطئ أو لا يلتزمون بمساراتهم، مما يعرض حياتهم وحياة الآخرين على الطريق للخطر.
ولشرح كيفية عمل "راصد"، قال أحد الضباط: "هو رادار ذكي صُمم لرصد المخالفات الجسيمة التي غالباً ما تؤدي إلى الحوادث والازدحامات، خاصة عندما يفشل السائقون في الالتزام بمساراتهم المحددة".
وأضاف: "بمجرد اكتشاف هذه المخالفات، يتم إصدار مخالفة مرورية وإرسالها إلى السائق المخالف".
ويتميز الجهاز الجديد بكاميرا عالية الدقة، وقد تم تطويره في مختبر الابتكار المروري بشرطة الشارقة على ثلاث مراحل.
وقال الضابط: "النتيجة ستكون طرقاً أكثر انضباطاً وحركة مرور أكثر سلاسة، خاصة خلال ساعات الذروة. هدفنا هو سلامتك، وليس مجرد إصدار المخالفات".
وتكثف الإمارة حملاتها لمواجهة مخالفات المرور رغم تسجيل انخفاض في عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث خلال الأشهر الستة الأولى من العام.
وخلال النصف الأول من عام 2025، سجلت شرطة الشارقة انخفاضاً بنسبة 35 في المائة في معدل الوفيات المرورية لكل 100 ألف نسمة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.