جهاز ذكي لرصد المخالفات المرورية في الشارقة

وفي مقطع فيديو نشرته شرطة الشارقة على منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عرضت الشرطة الجهاز الذي يحمل اسم "راصد"، والذي يهدف إلى ضبط السائقين الذين يقومون بالانعطاف في الاتجاه الخاطئ أو لا يلتزمون بمساراتهم، مما يعرض حياتهم وحياة الآخرين على الطريق للخطر.