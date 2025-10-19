"جنيد رنا": من سائق بسيط إلى مليونير استثمر الفوز بحكمة وأمن مستقبل عائلته

لم يتم الكشف حتى كتابة هذه السطور عن هوية الفائز المحظوظ بالجائزة الكبرى البالغة 100 مليون درهم إماراتي يوم السبت 18 أكتوبر، ويتطلع الناس بشدة إلى معرفة ما سيفعله بهذا المبلغ المالي المذهل.

إنه لأمرٌ طموحٌ بلا شك - تحقيق نجاحٍ باهرٍ واكتشاف ثروةٍ جديدة - وهو بلا شكّ يعني أكثر من مجرد الحرية المالية. من ناحيةٍ أخرى، يرى البعض أنه قد يكون نقمةً أيضًا، إذا كنتَ تفتقر إلى المعرفة المالية وتُبدّد أموالك في استثماراتٍ سيئة، أو تُفرط في الإنفاق، أو حتى تقع فريسةً لعمليات احتيالٍ استثمارية.

الفوز باليانصيب دائمًا ما يكون ضربة حظ، لكن التعامل مع المال يتطلب انضباطًا واستراتيجيةً ومنهجية. خذوا مثال جنيد رنا، الذي فاز بالجائزة الكبرى البالغة 50 مليون درهم من سحب محزوز قبل أربع سنوات، في أكتوبر 2021. كانت أكبر جائزة يانصيب من هذا النوع في الشرق الأوسط آنذاك.

جنيد، وهو وافد باكستاني، لم يكن قد تجاوز السادسة والثلاثين من عمره عندما فاز بالجائزة الكبرى. كان يعمل سائقًا في شركة براتب شهري قدره 6000 درهم. في اليوم الذي اختار فيه التذكرة الرابحة، كان يتسوق من البقالة، وبدلًا من شراء بعض الوجبات الخفيفة، استخدم نقوده لشراء التذكرة. لم يفكر في أعياد الميلاد أو الذكرى السنوية أو أرقام الحظ، بل اختار أرقامًا عشوائيًا وحصل على الأرقام الرابحة (6، 11، 21، 32، 33، 46).

في ليلة القرعة، وبعد أن علم بفوزه، وصف مشاعره قائلاً: "شعرتُ وكأن الأرض قد انزلقت من تحت قدميّ". وبعد يومين، قدّمه مَحْزُوز إلى صحفيين في الإمارات العربية المتحدة.

لقد بدا متوترًا بعض الشيء ولكن في غاية النشوة، وكان هناك بعض الثقة في صوته عندما ظهر أمام الصحفيين وأجاب على جميع أسئلتهم.

قال إنه كان يحلم منذ أشهر بما سيفعله إذا ربح الملايين. وأضاف: "لم أحلم قط بأشياء باهظة الثمن. أنا رجل بسيط، وسعيد فحسب".

كان عليه قرض بقيمة 100 ألف درهم آنذاك، وكان ينوي سداده فورًا. كما تكفل بقرض أخيه، وعرض عليه رعاية حفل زفاف حلاقه.

والأهم من ذلك، أن من أوائل ما فعله تأمين مستقبل عائلته. اشترى منزلًا لعائلته في دبي وباكستان.

لقد استمر في الفوز

أودع أمواله في أحد بنوك الإمارات، ففاز بجائزة كبرى أخرى. في أغسطس 2022، فاز بسيارة مرسيدس AMG G63 G واجن بقيمة 1.36 مليون درهم إماراتي من حساب التوفير الضخم من بنك الإمارات دبي الوطني. كانت هذه ثاني سيارة فاخرة يمتلكها بعد أن اشترى سيارة أحلامه الرياضية - نيسان GTR.

استمر جنيد بالفوز، ليس فقط من خلال السحوبات أو اليانصيب. لقد استخدم أمواله بحكمة، واستثمرها استثمارًا متينًا حقق عوائد أعلى من إيداعه في وديعة مصرفية طويلة الأجل.

بعد عام من فوزه بجائزة الخمسين مليون درهم، كان جنيد يمتلك بالفعل عددًا من الاستثمارات العقارية التي تدرّ دخلًا شهريًا يتجاوز 50 ألف درهم من الإيجار وحده. كما اشترى عدة فلل وشقق في دبي، وبنى فيلا في مسقط رأسه إسلام آباد.

عندما تحدثت معه صحيفة "خليج تايمز" قبل عامين، قال جنيد، وهو أب لأربعة أطفال، إنه وعائلته يعيشون في منزل مستقل بأربع غرف نوم في منطقة الفرجان. وأضاف: "كانت أولويتي تأمين مستقبل أطفالي"، واستثمر أمواله في مشاريع تجارية يعرفها جيدًا، بما في ذلك شركة لتوريد الأدوات الجراحية ونادٍ للسنوكر في باكستان.

أخ وليس رئيس

لم يتردد جنيد في مشاركة تجاربه السيئة مع هذا الفوز. قال: "تبرعتُ بجميع أقاربي البعيدين، ولكن حتى مع ذلك، كانت هناك بعض السلبيات"، مضيفًا أنه تعامل مع الأمر بهدوء وركز فقط على الإيجابيات.

ظلّ جنيد متواضعًا. شعر بعدم الارتياح حين سمع الناس يناديه بـ"الرئيس". قال: "كنت موظفًا براتب ثابت، وكنت أنادي الآخرين بـ"الرئيس". عندما بدأ موظفو في باكستان ينادونني بـ"الرئيس"، كان الأمر غريبًا بعض الشيء. أحاول أن أعامل موظفيّ كإخوتي".

عندما تحدثت معه صحيفة "خليج تايمز" آخر مرة، شعر بالطمأنينة وقال: "لقد أنعم الله عليّ بهذه الثروة. كلما اتصلت بأمي، تبدو في غاية السعادة وتدعو لي. أنا راضٍ تمامًا".

في غضون ذلك، أوقفت شركة "محزوز" عملياتها منذ 1 يناير 2024 امتثالاً لتوجيه صادر عن هيئة تنظيم الألعاب الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة، وهي هيئة اتحادية أُنشئت في سبتمبر 2023. يُعد يانصيب الإمارات العربية المتحدة أول يانصيب رسمي في الدولة، وهو الوحيد الذي تنظمه هيئة تنظيم الألعاب الإلكترونية. أُجري أول سحب ليانصيب الإمارات العربية المتحدة، الذي تُديره شركة "ذا جيم ذ.م.م"، في 14 ديسمبر 2024.