جنوب أفريقيا تستدعي قنصلها في دبي بعد فضيحة تأشيرات غير قانونية
أعلنت إدارة العلاقات الدولية والتعاون الدولي في وزارة خارجية جنوب أفريقيا في مؤتمر صحفي، عن استدعاء القنصل العام لجنوب أفريقيا في دبي، "أندرو ليبونا"، بعد مزاعم بارتكاب خروقات أمنية وسوء سلوك.
وتتولى وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا مسؤولية إدارة البعثات الدبلوماسية والعلاقات الدولية للبلاد. وقالت الوزارة إنها "تحركت بناء على معلومات من المبلغين عن مخالفات أمنية مزعومة وسوء سلوك"، مما أدى إلى استدعاء ليبونا "من دبي إلى بريتوريا للرد على نتائج التحقيق الأولي".
وبحسب ما ذكرته إدارة العلاقات الدولية والتعاون الدولي، فإن التحقيق لا يزال مستمرا.
تم استدعاء ليبونا بعد تقرير نشرته صحيفة صنداي تايمز ادعى وجود عملية احتيال في الحصول على تأشيرات في سفارة دبي. ويشير التقرير إلى أن ليبونا كان متورطًا في تدبير اقتحام لمكاتبه كجزء من خطة لبيع تأشيرات لمواطني الإمارات لدخول جنوب أفريقيا. كما يُتهم ليبونا بارتكاب مخالفات عديدة، بما في ذلك ترتيب حصول ابنه بشكل غير قانوني على جواز سفر دبلوماسي.
وتعهد وزير الداخلية "ليون شرايبر" بدعم التحقيق الذي تجريه وزارة الداخلية. وفي منشور على موقع X، صرح بأن التأشيرات المرتبطة بالاحتيال المزعوم سيتم إلغاؤها: "ستدعم وزارة الداخلية التحقيق العاجل مع موظف وزارة الداخلية لإلغاء التأشيرات المعنية".
كما أكد على الحاجة إلى التحول الرقمي لمكافحة الفساد: "كما حذرت في البرلمان هذا الأسبوع، فإن الفساد الذي يهدد أمننا القومي سيستمر في غياب التحول الرقمي الشامل. إن القضاء على العمليات الورقية والخطية الشنيعة هي أولويتنا القصوى، وأنا أدعو جميع قطاعات المجتمع إلى دعم هذه الرؤية لحماية سيادة جنوب إفريقيا".