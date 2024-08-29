جنوب أفريقيا تستدعي قنصلها في دبي بعد فضيحة تأشيرات غير قانونية

تم استدعاء ليبونا بعد تقرير نشرته صحيفة صنداي تايمز ادعى وجود عملية احتيال في الحصول على تأشيرات في سفارة دبي. ويشير التقرير إلى أن ليبونا كان متورطًا في تدبير اقتحام لمكاتبه كجزء من خطة لبيع تأشيرات لمواطني الإمارات لدخول جنوب أفريقيا. كما يُتهم ليبونا بارتكاب مخالفات عديدة، بما في ذلك ترتيب حصول ابنه بشكل غير قانوني على جواز سفر دبلوماسي.

وتعهد وزير الداخلية "ليون شرايبر" بدعم التحقيق الذي تجريه وزارة الداخلية. وفي منشور على موقع X، صرح بأن التأشيرات المرتبطة بالاحتيال المزعوم سيتم إلغاؤها: "ستدعم وزارة الداخلية التحقيق العاجل مع موظف وزارة الداخلية لإلغاء التأشيرات المعنية".